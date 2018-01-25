Hillsboro Middle School honor rolls

The following Hillsboro Middle School students have been named to the honor roll and high honor roll lists for the second quarter of the 2017-18 school year”
6th Grade High Honor Roll
Aber, Peyton
Addison, Andrew (Drew)
Adkins, Samuel
Adleta, India
Bailey, Bryauna (Bree)
Boatman, Cauner
Boone, Madison
Brown, Eowyn
Browning, Allison
Burns, Tatum
Burson, Chandler
Campbell, Keira
Campbell, Selena
Captain, Tyson
Colvin, Bella
Crabtree, Haley
Crabtree, Paytin
Crafton, Kiara
Creek, Clinton
Cummings, Jolee
Davis, Haylee
Eastes, Reagan
Eisenhour, Zayla
Elam, Robert
Gaines, McKenzie
Garman, Morgan
Garman, Noah
Garrison, Faith
Gillman, Aubrie
Goddard, Christian
Greene, Shari
Griffith, Jaydin
Hacker, Chelsie
Haines, Ramsey
Hamilton, Brooklyn
Holland, Hannah
Hollen, Madisyn
Hostetler, Mason
Houston, Bell
Huffman, Jase
Hughes, Aiden
Johnson, Emma
Jones, Jayme
Jones, Jeremiah
Jones, Trinity
Jurkovac, Makenna
Lane, Kara
Lawson, Ian
Long, Emi
Lovlie, Jacob
Magee, Alex
McCollum, Andrew
Mercado, Mia
Merriman, Nysa
Mikkelsen, Maddisen
Miles, Addyson
Miller, Gavin
Miller, Kelsie
Moon-Stone, Kaden
Nunn, Cam
Patton, Bella
Polstra, Lydia
Porter, Alara
Reno, Gary
Reveal, Halle
Rhinehimer, Abby
Rhoades, Jenna
Roades, Katy
Robinson, Scarlett
Roush, Marah
Ryan, Garen
Savage, Logan
Scott, Carson
Scott, Rylie
Skipworth, Brook
Smith, Caden
Smith, Sami
Stephenson, Elizabeth
Suiter, Ally
Thoroman, Gracie
Vance, Emily
Wagoner, Jack
Waters, Raini
Watson, Grace
Watson, Joby
Whaley, Chanell
Winters, Chelsea
6th Grade Honor Roll
Bruggeman, Hailey
Cook, Gabe
Fry, Terra
Mhanna, Keahi
Partin, Nicole
Rader, Alaina
Rudy, Abigail
Taylor, Madisyn
Vance, Ryan
West, Casey
Williams, Shae
7th Grade High Honor Roll
Barney, Susanna
Barrowclough, Vivian
Bell, Mya
Benkiel, Juliana
Boris, Kaden
Burton, Hannah
Carter, Lila
Carter, Zack
Chaney, Kyah
Cluff, Kathryn
Cooper, Breanna
Crago, Allie
Edenfield, Trinity
Elliott, Drake
Feltz, Hayden
Fender, Evan
Filson, Jared
Francis, Benjamin
Gabel, Sarah
Gibson, Abby
Gilliland, Kinsey
Gragg, Paige
Greene, Kelli
Griffin, Ethan
Harsha, Jenna
Hart, Will
Hedges, Erin
Ison, Zachary
Jurkovac, Mikhail
Kelch, Wesley
Kelley, Reaghan
Kerwood, Kenzie
Kirk, Aidan
Kirk, Ethan
Kisling, Drew
Koogler, Abigail
Leathley, Taylor
Long, Haven
Lucas, Gaven
Masslow, Chloe
McGinnis, Aiden
Michael, Cole
Minton, Brooklynn
Moberly, Jase
Osborne, Noah
Page, Chloe
Pegram, Rachel
Perkins, Olivia
Phillips, Hailey
Pickering-Polstra, Elena
Priest, Brogen
Remsing, Ben
Rinehart, Elizabeth
Roberts, Ayiana
Roberts, Kayla
Robinson, Peyton
Ross, Madalyn
Ross, Travis
Schurman, Aubrey
Smith, Hanna
Smith, Megan
Steele, Kiersten
Stewart, Logan
Stone, Cain
Strong, Ava
Swayne, Lexie
Thompson, Garet
Thompson, Zamaryah-Kylee
Turner, Nicholas
Ulicny, Brooke
Ward, Jakob
Wilson, Emma
Zimmerman, Jordyn
7th Grade Honor Roll
Angles, Lex
Bayless, Peyton
Estep, Damion
Haynes, Tifany
Scarberry, Erica
8th Grade High Honor Roll
Barton, Riley
Baucom, Katie
Birkhimer, Emma
Bledsoe, Brynn
Boone, Hayley
Captain, Quintin
Cash, Lexy
Chapman, Lexi
Cochran, Brayden
Combs, Emily
Crabtree, Gaige
Crabtree, Gavin
Curtis, Maddie
Dean, Gracie
Dearmon, Gracey
Dotson, Cade
Edenfield, Eden
Eisenhour, Dez
Florea, Ben
Grooms, Ethan
Henderson, Hannah
Howell, Payton
Howland, Jessica
Jackson, Raven
Jones, Samantha
Karnes, Bre
Kuntz, Jack
Middleton, Jayse
Miller, Grant
Morgan, Madison
Myers, KaleyJo
Naylor, Blake
Nelsen, Sadie
Newsome, Sara
Nugent, Abby
Parker, Samantha
Parry, Ethan
Pickering-Polstra, Duncan
Price, Hunter
Puckett, Griffin
Reno, Nyssa
Rigsby, Dylan
Roberts, Sinai
Schneider, Charlie
Schurman, Dylan
Smart, Liam
Smith, Cody
Smith, Jacob
Snavely, Miriam
Soto, Evah
Stephenson, Dylan
Stratton, Riley
Tomko, Maddie
Watson, Bentley
Weber, Landon
Wells, Shawn
White, Christian
Wilson, Hannah
Zugg, Laila
8th Grade Honor Roll
Bledsoe, Blaine
Dietrick, Mackenzie
Mason, Odin
McKenzie, Dylan
Porter, Malaki
Submitted by Darci Miles, Hillsboro City Schools.