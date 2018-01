L-C Elementary honor roll

The honor roll list for the second nine-week grading of the 2017-18 school for Lynchburg-Clay Elementary School is listed below (** denotes all A’s):

3rd-Mr. Meddock

Kylee Chaney **

Addyson Cordrey

Brianna Garrett

Ian Hornschemeier

Mersadies Knisley

Baylee McClain

Harley Pack

Brandon Penwell **

Jordyn Roberts

Alexander Van Fleet

3rd-Mrs. Sabetti

Antonio Brioli

Connor Case

Jenna Clutter

Emily Diskete

Chelsie Hollon **

Kylie O’Connor **

Willow Smith

3rd –Mrs. Shreve

Savannah Bell

Adilynn Carraher **

Mason Fisher

Halle Greene

Kayden Lewis

Julianne Vesey

Caraline West **

3rd-Mrs. Smith

Aiden Bene **

Levi Fields **

Lily Doughman

Logan Dreher

Annie Keaton

Annabelle Meinor **

Trevor Niehaus

Carson Pfister **

Delani Pohl

Bridgett Purdy-Wylie

Destiny Reynolds

Aiyanna Skinner **

Samuel Turner **

Katelyn Tyree

Cayleb Watson **

4th-Mrs. Harvey

Sheyenne Cook

Koen Critzer

Christopher Leighly

Ryan Rementer

Avery Shope

4th Mrs. Mathews

Cash Blagg

Arnett, Blake **

Claudia Etienne **

Liberty Fritts

Pasha Garrett

Allysen Knisley

Tanner Lomax

Abby McGuire **

Jami Miracle

Emma Sanderson **

Elizabeth Shreve

4th-Mrs. Winkle

Ashton Bain

Noel Barnhill

Maddie Brault

Reagan Brown

Emily Christophel

Kami Collins

Caylee Ferguson

Heaven Garrett

Peyton Greene

Ariana Huguely

Wyatt Osborn

Derek Smith **

Kaylee Thompson

Hayden Tong

Kaden Vilvens **

4th-Mrs. Wood

Avery Blankenship

Caden Boone **

Braylon Clinton

Denver Clinton **

Caitlyn Collins **

Michael Crowthers

Holden Ellis

Elam Faust **

Kaela Hatch **

Iden Hejazifar **

Matalyn Magee **

Mason McGinnis

Ava McLaughlin **

Sophia Michael **

Brayden Oberrecht

Joslyn Rockey **

Ella Say

Isaac Stacey

Gage Thompson **

5th –Mrs. Grooms

Cody Bell

Caden Faust **

Cameron Ferguson

Trenton Florence

Christian Flowers

Rylie Mozingo

Destiny Oaks-Feiss

Jack Purdy-Wylie

Addyson Reynolds

Serenity Rowlands

Miranda Smith

Cole Wells **

5th – Mrs. Hale

Kateland Ehlers

Aidan Lynch **

Jozlyn Napier

Avery Wallace

Kaydance Williams

Haidyn Wolfe

Erin Zwiesler

5th-Ms. Holden

Addisyn Downing **

Isaac Eyre

Asher Faust **

Lily Hatch

Wyatt Kidwell

Jayden Maxfield **

Will McConnaughey **

Dylin Pierson

Nevaeh Rowlands

Kira Stratton **

Shane Stubbs

Jonah Turner **

Allie Waits

5th-Mr. MacLeod

Lincoln Allen

Madison Brown

Sicily Carraher

Makyla McPherson

Ellie May Wolf

Brianna Sprik **

5th-Mrs. Moenster

Conner Angles

Noah Bitzer

Ava Doughman

Nevaeh Holbrook

Jayce Petrycki

Aidan Reynolds

Aubrey Slack

Olivia Van Fleet

Submitted by Colleen Mount, elementary secretary, Lynchburg-Clay Local School District.