Lynchburg-Clay H.S. honor roll

The Lynchburg-Clay High School honor rolls for the third nine-week grading period of the 2017-18 school year are listed below:
All A’s Honor Roll
Freshmen
BALON, HUNTER
BRIOLI, ABIGAIL
DOWNING, WESLEY
ERNST, ASHLEY
EYRE, BROOKE
EYRE, FAITH
FLOWERS, PAIGE
GRAY, NATALIE
KOHUS, ALLISON
LEININGER, AUSTIN
MCKENZIE, AUBREY
MCLAUGHLIN, KATHERINE (KATIE)
OSBORN, DAWSON
PARKER, COLE
PITZER, ABIGAIL (ABBY)
ROSE, GABRIELLA (GABY)
SPRIK, ANTHONY
THOMAS, COURTNEY
THROCKMORTON, LOGAN
WALKER, SERENE
WILLEY, GARRETT
YOUNG, BRAILEY
ZWIESLER, JENNIFER
Sophomores
BALON, OLIVIA
BARRETT, MASON
BAUER, LEAH
BINKLEY, LOGAN
BRINKMAN, ISABELLE
CARPENTER, FAITH
FITTRO, ZOE
GRENNELL, REBEKKAH (BEKKAH)
KNIGHT, AALIYAH
LAWHORN, MIRANDA
LAYMON, BROOKLYNN
LUNSFORD, KAYLEE
MUGNAINI, ADAM (ADAM)
QVICK, FAITHE
SEXTON, HEATHER
SMITH, SERENA
STEWART, JOSEPH (JOEY)
STROOP, GAVIN
TIPTON, MIKAELA
WAITS, HAILEE
Juniors
ARNETT, KELSEY
BEGLEY, JEFFREY
BOHL, DANIEL
CLARK, ELIZABETH
COCHRAN, SAVANNAH
KIRK, CATHERINE (KATIE)
MCCAMMON, MIA
MERRY, AUDREY
MORRIS, SYDNEY
SCOTT, PEYTON
STROOP, ALLIE
VASTINE, KYLIE
Seniors
BLANKENSHIP, ABIGAIL
BROWNSBERGER, GRACE
ELAM, CAILEE
HILT, AUSTIN
MCLAUGHLIN, ANGELA
PINKERTON, EMILY
SMITH, QUINTIN
WALKER, NOBLE
WINKELMAN, EMILY
High Honor Roll
Freshmen
ABNEY, SYDNEY
ADAMS, KAYLEE
ANGLES, COLLIN
CORCORAN, ISAAC
DEARWESTER, MICHAEL
GOMEZ, SHAIDETH
LAYMON, BERLYNE
LEWIS, EMMA
LEWIS, TRISHA
MCELFRESH, LILO
MCROBERTS, SIDNEY
MULLENIX, JESSICA (JESSY)
NIEHAUS, JOSHUA
QUIGLEY, LYDIA
SMALTZ, CHASE
SNIDER, HUNTER
TOLLER, NATHAN
TYE, CALEB
Sophomores
BAILEY, ALAYNEE
BENNINGTON, NICHOLAS
BINGAMAN, JEREMY
DEBOARD, AMBER
HORNSCHEMEIER, RYAN
HUTCHINSON, THOMAS
KNOPE, JENNIFER (JENNY)
KNOPE, MEGAN
TATMAN, COALT
THOMAS, ALAINA
THOMPSON, LANIE
WEST, TRISTON
WILLS, JAMES (JORDAN)
WILSON, SIDNEY
Juniors
BAKER, BAILEY
BROWNSBERGER, ABBY
HUMPHREY, BROOKLYNN
MCCONNAUGHEY, ETHAN
MINTON, TYLER
QUIGLEY, MAELYNN
SHRADER, MAKAYLA (KAYLEE)
YOUNG, CHRISTOPHER (CHRIS)
Seniors
BITZER, JILLIAN
COLDIRON, KIERSTIN
CROY, BLAKE
HOLLINGSWORTH, ELI
MANN, JEFFREY
MCCONNAUGHEY, TIA
MCLAUGHLIN, ERIC
MULLENIX, COREY
YOUNG, ERIC
Honor Roll
Freshmen
BLANKENSHIP, TALMAGE (ZANDER)
BROWN, PATRICK
CAMPBELL, NATHAN
MCINTOSH, ROBERT
MCROBERTS, SAMANTHA (SAMMI)
MINTON, BRADY
SEARS, KAY-LYNN
SNIDER, HALEIGH
Sophomores
BARBER, ALEXANDER
DUNCAN, HAYLEY
GODDARD, BREANNE
MCCROBIE, LOGAN
PIERCE, HANNAH
SELLMAN, MORGHAN
STRAUB, ALLYSSA
WARNER, ANNALYSE
WILSON, CARLY
Juniors
FLORENCE, JADEN (NICKY)
MITCHELL, LINDSEY
QUICKEL, ISABELLA
Seniors
BALES, BENJAMIN (BEN)
MUGNAINI, MADISON (MADISON)
SHULAR, MARIAH
Submitted by Sharon Sibrel, Lynchburg-Clay High School secretary.
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