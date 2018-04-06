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Lynchburg-Clay H.S. honor roll


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The Lynchburg-Clay High School honor rolls for the third nine-week grading period of the 2017-18 school year are listed below:

All A’s Honor Roll

Freshmen

BALON, HUNTER

BRIOLI, ABIGAIL

DOWNING, WESLEY

ERNST, ASHLEY

EYRE, BROOKE

EYRE, FAITH

FLOWERS, PAIGE

GRAY, NATALIE

KOHUS, ALLISON

LEININGER, AUSTIN

MCKENZIE, AUBREY

MCLAUGHLIN, KATHERINE (KATIE)

OSBORN, DAWSON

PARKER, COLE

PITZER, ABIGAIL (ABBY)

ROSE, GABRIELLA (GABY)

SPRIK, ANTHONY

THOMAS, COURTNEY

THROCKMORTON, LOGAN

WALKER, SERENE

WILLEY, GARRETT

YOUNG, BRAILEY

ZWIESLER, JENNIFER

Sophomores

BALON, OLIVIA

BARRETT, MASON

BAUER, LEAH

BINKLEY, LOGAN

BRINKMAN, ISABELLE

CARPENTER, FAITH

FITTRO, ZOE

GRENNELL, REBEKKAH (BEKKAH)

KNIGHT, AALIYAH

LAWHORN, MIRANDA

LAYMON, BROOKLYNN

LUNSFORD, KAYLEE

MUGNAINI, ADAM (ADAM)

QVICK, FAITHE

SEXTON, HEATHER

SMITH, SERENA

STEWART, JOSEPH (JOEY)

STROOP, GAVIN

TIPTON, MIKAELA

WAITS, HAILEE

Juniors

ARNETT, KELSEY

BEGLEY, JEFFREY

BOHL, DANIEL

CLARK, ELIZABETH

COCHRAN, SAVANNAH

KIRK, CATHERINE (KATIE)

MCCAMMON, MIA

MERRY, AUDREY

MORRIS, SYDNEY

SCOTT, PEYTON

STROOP, ALLIE

VASTINE, KYLIE

Seniors

BLANKENSHIP, ABIGAIL

BROWNSBERGER, GRACE

ELAM, CAILEE

HILT, AUSTIN

MCLAUGHLIN, ANGELA

PINKERTON, EMILY

SMITH, QUINTIN

WALKER, NOBLE

WINKELMAN, EMILY

High Honor Roll

Freshmen

ABNEY, SYDNEY

ADAMS, KAYLEE

ANGLES, COLLIN

CORCORAN, ISAAC

DEARWESTER, MICHAEL

GOMEZ, SHAIDETH

LAYMON, BERLYNE

LEWIS, EMMA

LEWIS, TRISHA

MCELFRESH, LILO

MCROBERTS, SIDNEY

MULLENIX, JESSICA (JESSY)

NIEHAUS, JOSHUA

QUIGLEY, LYDIA

SMALTZ, CHASE

SNIDER, HUNTER

TOLLER, NATHAN

TYE, CALEB

Sophomores

BAILEY, ALAYNEE

BENNINGTON, NICHOLAS

BINGAMAN, JEREMY

DEBOARD, AMBER

HORNSCHEMEIER, RYAN

HUTCHINSON, THOMAS

KNOPE, JENNIFER (JENNY)

KNOPE, MEGAN

TATMAN, COALT

THOMAS, ALAINA

THOMPSON, LANIE

WEST, TRISTON

WILLS, JAMES (JORDAN)

WILSON, SIDNEY

Juniors

BAKER, BAILEY

BROWNSBERGER, ABBY

HUMPHREY, BROOKLYNN

MCCONNAUGHEY, ETHAN

MINTON, TYLER

QUIGLEY, MAELYNN

SHRADER, MAKAYLA (KAYLEE)

YOUNG, CHRISTOPHER (CHRIS)

Seniors

BITZER, JILLIAN

COLDIRON, KIERSTIN

CROY, BLAKE

HOLLINGSWORTH, ELI

MANN, JEFFREY

MCCONNAUGHEY, TIA

MCLAUGHLIN, ERIC

MULLENIX, COREY

YOUNG, ERIC

Honor Roll

Freshmen

BLANKENSHIP, TALMAGE (ZANDER)

BROWN, PATRICK

CAMPBELL, NATHAN

MCINTOSH, ROBERT

MCROBERTS, SAMANTHA (SAMMI)

MINTON, BRADY

SEARS, KAY-LYNN

SNIDER, HALEIGH

Sophomores

BARBER, ALEXANDER

DUNCAN, HAYLEY

GODDARD, BREANNE

MCCROBIE, LOGAN

PIERCE, HANNAH

SELLMAN, MORGHAN

STRAUB, ALLYSSA

WARNER, ANNALYSE

WILSON, CARLY

Juniors

FLORENCE, JADEN (NICKY)

MITCHELL, LINDSEY

QUICKEL, ISABELLA

Seniors

BALES, BENJAMIN (BEN)

MUGNAINI, MADISON (MADISON)

SHULAR, MARIAH

Submitted by Sharon Sibrel, Lynchburg-Clay High School secretary.

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