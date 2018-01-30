L-C Middle School Honor Roll

Following is the Lynchburg-Clay Middle School Honor Roll for the second nine-week grading period of the 2017-18 school year. ** – denotes all A’s.
6th Grade
Ella Abney
Megan Adams
Theodore Adams **
Jacob Alsept
Emily Barr
Ella Barry **
Connor Bellamy
Anna Bondanza
Americo Brioli **
Hailey Brooks
Taeya Captain
Kaydence Cramton
Macy Etienne **
Blake Eyre
James Fritts
Autumn Griffith
Kara Hacker **
Nathan Harp
Nidal Hatfield **
Lillian Hehl
Natalie Higgins
Rylee Hiser
Jayden Hixson
Jaslynn Holsinger
Chloe Jacobs
Odessa Johnson
Chloe Kayata **
Alexis Knisley
Landen Kohus **
Kaleb Lewis
Lainie Lunsford **
Abbigail (Abbi) Manning **
Jadelyn (Jade) Massey
Brya McClain **
Sarah McKinney
Kelsey McPherson **
Samantha Merry
Isaac Miller **
Michael Purtee
Joseph Richardson
Kaelyn Robinson
Allison Rockey
Mason Saylor
Madison Shaffer **
Jamie Shelton
Jarren Stacey
Logan Warner
Addison West
Darrian Whaley
Levi Wilder **
Autumn Wilkin
7th Grade
Gabriel (Gabe) Allen
Jacob Allen
Ella Barber
Kyle Bennington
Bryce Binkley
Kaylea Chambers
Brady Chisman
Emily Clark
Kalab Dearwester
Somara Donley
Brooklyn Edenfield
Steven Elliott
Matthew Gossett
Samuel (Sam) Hamilton
Sydney (Syd) Hamilton
William (Mack) Keech **
Jazilynne (Jazzy) Knight-Borgemenke
Teagan Knisley
Ryan Mau
Konner Miller **
Timothy (T.J.) Mootz
Makenzie Morgan
Trey Pitzer **
Garrett Reno
Kalyn Rich **
Sophie Richardson
McKenna Roades
Emily Robinson
Kaylei Sanderson
Logan Shope
Luke Smith
Jonathon Swearingen
Brooke Tatman
Makayla Terrell
Karlie Tipton
Isabella Vesey
Ian Waits
Jenna Waits **
Landon West **
Jesse Widmeyer **
Randolph Wilder
Madilyn Wilson
Landon Wolfe
8th Grade
Fletcher Adams **
Payton Baker **
Ryan Baker **
Sophia Balon **
Allison Bargo
Austin Barnhill **
Hunter Barnhill
Nathan Brown
Harrison Burge
Milain Burns
Angel Campbell
Nikia Captain
Bethany Corcoran **
Samantha Crowthers
Natasha Davidson
Julia Dehart
Karley Dehart **
Abbygail (Abby) Ehlers
Brayden Eversole
Camden (Cam) Griffith
Leslie Hacker
Bailey Hensley
Breyanna Hutchinson
Aqua Johnson **
Serenity Johnson
Drake Kirk
Catherine (Cat) Knope
Lilly Maxfield
Tiah McLean **
Alana Miller
Noah Miller
Ryan Mitchell
Rees Morris
Maura Pack
Nova Pohl
Hanna Purcell
Brian (Zane) Rosselott
James (Brayden) Simmons
Mackenzie (Kenzie) Straub
Addison (Addi) Tissandier
Philemina (Philly) Toca
Zoe (Zoe Beth) Weston **
Austin Wilkin
Bridget Wilkin **
Sara Wilkin
India Williams
Submitted by Tiffany Faust, Lynchburg-Clay Middle School secretary.