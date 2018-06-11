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Lynchburg-Clay High School Honor Roll


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Lynchburg-Clay High School has released its honor roll list for the fourth nine-week grading period of the 2017-18 school year:

All A’s

Freshmen

BALON, HUNTER

BRIOLI, ABIGAIL

CORCORAN, ISAAC

DOWNING, WESLEY

ERNST, ASHLEY

EYRE, BROOKE

FLOWERS, PAIGE

GRAY, NATALIE

KOHUS, ALLISON

LEININGER, AUSTIN

LEWIS, EMMA

LEWIS, TRISHA

MCKENZIE, AUBREY

MCLAUGHLIN, KATHERINE (KATIE)

OSBORN, DAWSON

THOMAS, COURTNEY

THROCKMORTON, LOGAN

TOLLER, NATHAN

WILLEY, GARRETT

ZWIESLER, JENNIFER

Sophomores

BALON, OLIVIA

BARRETT, MASON

BAUER, LEAH

BINKLEY, LOGAN

BRINKMAN, ISABELLE

CARPENTER, FAITH

DEBOARD, AMBER

FITTRO, ZOE

GRENNELL, REBEKKAH (BEKKAH)

KNOPE, JENNIFER (JENNY)

KNOPE, MEGAN

LAWHORN, MIRANDA

LAYMON, BROOKLYNN

LUNSFORD, KAYLEE

MUGNAINI, ADAM (ADAM)

OTEY, CHRISTOPHER (CHRIS)

QVICK, FAITHE

SEXTON, HEATHER

STEWART, JOSEPH (JOEY)

TIPTON, MIKAELA

WAITS, HAILEE

Juniors

ARNETT, KELSEY

BOHL, DANIEL

CLARK, ELIZABETH

COCHRAN, SAVANNAH

KIRK, CATHERINE (KATIE)

MCCAMMON, MIA

MERRY, AUDREY

SCOTT, PEYTON

STROOP, ALLIE

VASTINE, KYLIE

Seniors

BLANKENSHIP, ABIGAIL

BROWNSBERGER, GRACE

COLDIRON, KIERSTIN

CREED, MAKAYLA

ELAM, CAILEE

GRIFFITH, TYLAR

HILT, AUSTIN

MCLAUGHLIN, ANGELA

MYERS, BAILEY

PINKERTON, EMILY

SAYLOR, ROGER

SMITH, QUINTIN

THROCKMORTON, LYNDSEY

WALKER, NOBLE

WINKELMAN, EMILY

YOUNG, ERIC

High Honor Roll

Freshmen

ADAMS, KAYLEE

BROWN, PATRICK

DEARWESTER, MICHAEL

EYRE, FAITH

JUSTICE, DONALD (DONNIE)

KING-BROWN, CIRCE

LAYMON, BERLYNE

MCROBERTS, SIDNEY

MULLENIX, JESSICA (JESSY)

NIEHAUS, JOSHUA

PARKER, COLE

PITZER, ABIGAIL (ABBY)

ROSE, GABRIELLA (GABY)

SMALTZ, CHASE

SPRIK, ANTHONY

WALKER, SERENE

YOUNG, BRAILEY

Sophomores

BARBER, ALEXANDER

HUTCHINSON, THOMAS

KLICKNER, BRIANNE

KNIGHT, AALIYAH

MARCELINO, THOMAS (BLAKE)

SMITH, SERENA

STROOP, GAVIN

TATMAN, COALT

THOMAS, ALAINA

WILLIAMS, KARA

WILSON, SIDNEY

Juniors

BAKER, BAILEY

BROWNSBERGER, ABBY

FLORENCE, JADEN (NICKY)

KIRBY, SAMANTHA (SAMMY)

MCCONNAUGHEY, ETHAN

MINTON, TYLER

MORRIS, SYDNEY

PITZER, DREW

QUIGLEY, MAELYNN

SHRADER, MAKAYLA (KAYLEE)

SMITH, BRITTNEY

YOUNG, CHRISTOPHER (CHRIS)

Seniors

BAILEY, BRAYDON

BITZER, JILLIAN

COLEMAN, DYLAN

CONSTABLE, BRYANT

CROY, BLAKE

LAY, HAYLEE

LYNCH, ALEX

MANN, JEFFREY

MARCELINO, TAIYLER

MCCONNAUGHEY, TIA

MCLAUGHLIN, ERIC

MORGAN, HANNAH

MUGNAINI, MADISON (MADISON)

MULLENIX, COREY

OVERBEE, ELI

SHULAR, MARIAH

STEPP, KASSANDRA (KASSIE)

Honor Roll

Freshmen

ABNEY, SYDNEY

MINTON, BRADY

RUSSELL, MIRANDA

SNIDER, HALEIGH

TAYLOR, ELYSIA

TYE, CALEB

Sophomores

FRAZIER, GAVIN

MCCROBIE, LOGAN

STRAUB, ALLYSSA

WILLS, JAMES (JORDAN)

Juniors

ELLERBECK, KAITLIN

MITCHELL, LINDSEY

QUICKEL, ISABELLA

STEVENS, TYLER

ZAREMBA, ELIZABETH

Seniors

GRAY, SHELBY

OAKS, KEYARA (KEYARA)

ODLE, KAILA

Submitted by Sharon Sibrel, high school secretary.

SELLMAN, BRAYDON 12

STUBBS, DAKOTA 12

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