McClain’s Kyla Burchett earns Honorable Mention All-Ohio

COLUMBUS, Ohio – The Division I and II girls basketball All-Ohio teams were announced Wednesday by a statewide media panel. The teams were selected by members of the Ohio Prep Sportswriters Association.

McClain’s Kyla Burchett was named Honorable Mention All-Ohio in D II and is the only girl from Highland County in D I and II to earn All-Ohio honors for the 2018-19 Girls Basketball season.

2019 DIVISION I GIRLS BASKETBALL ALL-OHIO

PLAYER OF THE YEAR: Kierstan Bell, Canton McKinley

COACH OF THE YEAR: Dave Zvara, Avon Lake

FIRST TEAM

Jacy Sheldon, Dublin Coffman, 5-foot-11, sr., 28.3 points per game; Madison Greene, Pickerington Central, 5-7, sr., 16.0; Constance Chaplin, Euclid, 5-9, sr., 29.0; Kierstan Bell, Canton McKinley, 6-1, sr., 28.8; Sammie Puisis, Mason, sr., 6-1, 17.5; Shyanne Sellers, Aurora, 6-1, soph., 21.0; Jala Johnson, Toledo Notre Dame, 5-8, sr., 16.2; Destiny Leo, Eastlake North, 5-10, jr., 29.4; Destiny Bohanon, Huber Heights Wayne, 5-9, sr., 15.1; Gabbie Marshall, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-9, sr., 13.7.

SECOND TEAM

Katie Shumate, Newark, 5-11, sr., 14.1; Mya Jackson, Wilmington, 5-7, sr., 25.0; Annie Roshak, North Canton Hoover, 6-1, sr., 22.0; Maliya Perry, Pickerington Central, 5-11, sr., 15.0; Lonasia Brewer, Akron Hoban, 5-11, sr., 14.3; Clare Kelly, Olmsted Falls, 5-8, sr., 18.5; Macy Spielman, Upper Arlington, 5-10, sr., 20.8; Lauren Perry, Sylvania Southview, 5-6, jr., 13.1; Grace VanSlooten, Toledo Notre Dame, 6-2, fr., 12.2; Uju Ezeudu, Reynoldsburg, 6-0, sr., 19.5.

THIRD TEAM

Hailey Weaver, Solon, 5-11, soph., 15.0; Anyssa Jones, Westerville South, 5-11, jr., 15.8; Annie Rauch, Hilliard Darby, 6-3, sr., 17.0; Chance Gray, Lakota West, 5-9, fr., 14.8; Hayley Sims, Cleveland Heights, 5-7, jr., 17.0; Hayley Smith, Canton GlenOak, 6-1, jr., 12.0; Corinne Thomas, New Carlisle Tecumseh, 5-9, sr., 22.0; Emily Andrassy, Stow-Munroe Falls, 5-7, sr., 14.1; Audrey Spiker, Dresden Tri-Valley, 5-8, jr., 14.0; Sommer Pitzer, Westerville South, 5-3, sr., 12.3; Destiny McDonald, Lima Senior, 5-5, sr., 15.7.

SPECIAL MENTION

Morgan Sharps, Newark; Alexandra Hamilton, Columbus Northland; Molly Neitzel, Cleveland St. Joseph; Kamryn Dziak, Amherst Steele; Rylee Pireu, Massillon Perry; Sabria Hunter, Austintown Fitch; Stephanie Smith, Wooster; Angela Fink, Brunswick; Amy Velasco, Centerville; Alyssa Steury, Ashland.

HONORABLE MENTION

Alexis Reese, Euclid; Kaitlyn Kinczel, Mayfield Village Mayfield; Reagan Bass, Strongsville; Alexandria Hunter, Bedford; Amaya Staton, Amherst Steele; Laurene Tere, Cleveland John Hay; Abby Carter, Eastlake North;

Kamarah Bender, Warren Harding; Alana Ellis, Twinsburg; Lizzy Stefanov, Stow-Munroe Falls; Chelsea Huffman, Cuyahoga Falls; Nakyah Terrell, Canton McKinley; Jade Abdulla, Canton GlenOak; Emma Dretke, Massillon Jackson; Peyton Davis, North Canton Hoover; Serena Sammarone, Canfield; Raegan Burkey, Youngstown Boardman;

Hannah Kroft, Marietta;

Kyndal Howe, Dresden Tri-Valley; Lauren King, Dresden Tri-Valley;

Breanne Beatty, Worthington Thomas Worthington; Annie Rauch, Hilliard Darby;Imarinah Russell, Dublin Coffman; Reagan Willingham, Ashville Teays Valley;

KK Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame; Sean Kelly Darks, Cincinnati Walnut Hills; Lexi Fleming, Cincinnati Mercy McAuley; Jillian Hayes, Loveland; Mickayla Perdue, Springfield; CiCi Riggins, Hamilton; Madeline Westbeld, Kettering Fairmont;

Katie Thomas, Findlay; Abby Hickey, Toledo Whitmer; Kacee Baumhower, Sylvania Northview; Kylie Griggs, Perrysburg; Halle Barnett, Sylvania Southview; Keyaira Burroughs, Toledo Start.

2019 DIVISION II GIRLS BASKETBALL ALL-OHIO

PLAYER OF THE YEAR: Zia Cooke, Toledo Rogers.

COACH OF THE YEAR: Kevin Cornell, New Philadelphia

FIRST TEAM

Annika Corcoran, Gates Mills Gilmour Academy, 5-foot-8, sr., 17.9 points per game; Dayshanette Harris, Youngstown Ursuline, 5-7, sr., 28.3; Mikala Morris, Springfield Kenton Ridge, 6-2, sr., 27.0; Zia Cooke, Toledo Rogers, 5-9, sr., 22.5; Hannah Haithcock, Washington Court House Washington, 6-0, sr., 17.0; Layne Ferrell, Franklin, 6-1, sr., 20.8; Casey Santoro, Bellevue, 5-4, jr., 21.9; Madison Royal-Davis, Toledo Rogers, 5-10, 17.9; Samaria Rodgers-Gossett, Columbus Eastmoor, 5-6, sr., 14.0; Maddie Antenucci, Cincinnati Indian Hill, 5-10, jr., 19.3.

SECOND TEAM

Cassidy Crawford, Willard, 5-10 Jr., 20.2; Aaliyah Currence, New Philadelphia, 5-10, sr., 15.0; Elisabeth Bush, Dayton Carroll, 5-8, sr., 13.5; Maddie Edgerly, Bay Village Bay, 5-9, sr., 15.0; Morgan Bentley, McArthur Vinton County, 5-10, soph., 17.1; Emma Broermann, Hamilton Badin, 6-2, sr., 17.0; Kendyl Mick, Thornville Sheridan, 5-9, jr., 9.3; Bryana Housley, Norton, 5-3, sr., 9.4; Carlisa Strickland, Columbus Independence, 5-6, sr., 21.1; Bailee Smith, Zanesville Maysville, 5-6, soph., 17.3.

THIRD TEAM

Chloe Davis, Carroll Bloom-Carroll, 6-2, sr., 16.2; Jenna Riccardo, Lisbon Beaver, 6-0, jr., 23.0; Taylor Rinn, Richfield Revere, 5-9, sr., 18.0; Carly Perusek, Cleveland Heights Beaumont, 5-8, jr., 15.5; Kaydan Lawson, Pepper Pike Orange, 5-11, jr., 16.2; Makayla Abram, Steubenville, 5-10, soph., 16.4; Rachel Bolyard, Streetsboro, 5-5, sr., 21.2; Kenzie McConnell, Circleville, 6-0, soph., 16.4; Madyson Hacking, Perry, 5-4, soph., 15.3.

SPECIAL MENTION

Lauren Hapgood, Dayton Oakwood; Shae Pedroza, Napoleon; Javaan Rogers, Akron Buchtel; Megan Mitchell, Canton South; Sydney Bourquin, Jonathan Alder; Taylor Thierry, Shaker Heights Laurel; Bella Dalessandro, Chagrin Falls; Samantha Blair, Dover; Jessica Hartsock, Warsaw River View; Taylor Jones, Wintersville Indian Creek; Lanae Riley, Akron St. Vincent-St. Mary; Sarah Bury, Poland Seminary; Alex Ochman, Warren Howland; Caitlyn DeMassimo, Creston Norwayne; Shay McDonald, Washington Court House Miami Trace; Jocie Fisher, Chillicothe Unioto; Kassidy Betzing, Pomeroy Meigs; Kylee Sheppard, St. Bernard Roger Bacon; Emma Randall, Shelby; Chandler Clark, Lima Bath.

HONORABLE MENTION

Casey Smith, Pepper Pike Orange; Giuliana Marinozzi, Shaker Heights; Lydia Gattozzi, Cleveland Heights Beaumont; Jordan Vencill; Brooke Rebman, Lorain Clearview; Jaida Malone, Cleveland East Tech; Emma Liberatore, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin;

Shaye Foutty, Canal Fulton Northwest; Lauren Calhoun, Ravenna; Grace Hete, Richfield Revere; Maria Dobson, Akron St. Vincent-St. Mary; Kelsey Hosey, Norton; Maria Sziva, Mogadore Field; Peyton Alazaus, Beloit West Branch; Trinity McDowell, Struthers; Conchetta Rinaldi, Youngstown Cardinal Mooney; Kayla Clark, Warren Howland;

Shayna Hoop, Circleville; Rayana Burns, Wash. C.H. Washington; Hannah Burnside, Lancaster Fairfield Union; Abby Hatter, Circleville Logan Elm; Laura Manderick, Athens; Zoiee Smith, Waverly; Kayla Burchett, Greenfield McClain; Rachel Cooke, Thornville Sheridan; Josie Ousley, McArthur Vinton County;

Kylie Kiger, Wintersville Indian Creek; Josie Pry, New Philadelphia; Addie Rhodes, Minerva; Katie Strama, St. Clairsville; Madison Fields, Steubenville; Macie Jarrett, Zanesville Maysville; Bethany Colling, Duncan Falls Philo;

Erin Boehm, Sunbury Big Walnut; Hannah Cowan, Delaware Buckeye Valley; Madison Linn, Hebron Lakewood; Malorie Colwell, London; Kadai Green-Tucker, Columbus South; Abby Jones, Plain City Jonathan Alder; Hailey Jordan, Columbus Eastmoor Academy; Jessica Nation, Olentangy Berlin; Cate Schieber, Granville; Maddy Vincent, Columbus Bexley;

Emily Byrne, Cincinnati McNicholas; Clarissa Craig, St Bernard Roger Bacon; Paige Garr, Goshen; Sha’mya Leigh, Trotwood-Madison; Ashleigh Mader, Tipp City Tippecanoe; Chloe Smith, Germantown Valley View; Sky Thomas, Cin. Wyoming;

Olivia Howard, Sandusky Perkins; Cory Santoro, Bellevue; Kaia Woods, Tiffin Columbian; Bailey Walter, Shelby; Kennedy Lamberson, Bryan; Lexi Robinson, Millbury Lake.

McClain’s Kyla Burchett attempts a layup against the Adena Lady Warriors in this Times-Gazette file photo. Burchett was selected Honorable Mention by the OPSWA in D II and is the only female athlete from Highland County to earn All-Ohio honors for the 2018-19 Girls Basketball season. https://www.timesgazette.com/wp-content/uploads/sites/33/2019/03/web1_Burchett-vs-Adena-2018.jpg McClain’s Kyla Burchett attempts a layup against the Adena Lady Warriors in this Times-Gazette file photo. Burchett was selected Honorable Mention by the OPSWA in D II and is the only female athlete from Highland County to earn All-Ohio honors for the 2018-19 Girls Basketball season. The Times-Gazette file photo