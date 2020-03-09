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19-2020 All-SHAC


Submitted story | For The Times-Gazette

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Division I Standings

1. EASTERN (13-0)

2. NORTH ADAMS (10-3)

3. RIPLEY (8-5)

4. LYNCHBURG-CLAY 3-10

4. WEST UNION 3-10

Division II Standings

1. PEEBLES (11-2)

2. FAIRFIELD (7-6)

3. FAYETTEVILLE (5-8)

3. WHITEOAK (5-8)

5. MANCHESTER (0-13)

Southern Hills Athletic Conference All Conference team

PLAYERS ARE LISTED IN ALPHABETICAL ORDER:

PLAYER and SCHOOL-

LANDON BARNETT, WHITEOAK

AUSTIN MCCORMICK, NORTH ADAMS

JAMES BENTLEY, FAIRFIELD

CHRISTOPHER MURPHY, FAYETTEVILLE

RYAN BOONE, EASTERN

NIGEL ROYAL, RIPLEY

WESTON BROWNING, PEEBLES

HUNTER RUCKEL, PEEBLES

TITUS BURNS, EASTERN

ISAIAH SCOTT, MANCHESTER

RAYMOND CONNER, LYNCHBURG-CLAY

BRYSON SIMMONS, FAIRFIELD

JAYDEN HESLER, NORTH ADAMS

COLTON VAUGHN, EASTERN

ZANE KINGSOLVER, WEST UNION

COACH OF THE YEAR: ROB BEUCLER, EASTERN HIGH SCHOOL

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Division I Standings

1. EASTERN (12-1)

1. NORTH ADAMS (12-1)

3. RIPLEY (7-6)

4. LYNCHBURG-CLAY (5-8)

5. WEST UNION (1-12)

Division II Standings

1. PEEBLES (11-2)

2. FAIRFIELD (7-6)

3. MANCHESTER (6-7)

4. FAYETTEVILLE (4-9)

5. WHITEOAK (0-13)

Southern Hills Athletic Conference All Conference Team

PLAYERS ARE LISTED IN ALPHABETICAL ORDER:

PLAYER and SCHOOL-

TATUM AREY, PEEBLES

JACEY JUSTICE, PEEBLES

LOGAN BINKLEY, LYNCHBURG-CLAY

BROOKE KENNEDY, MANCHESTER

OLIVIA CRAWFORD, FAYETTEVILLE

RYLEE LEONARD, EASTERN

ZOE FITTRO, LYNCHBURG-CLAY

CAMRYN PICKERILL, EASTERN

EMMA FOUCH, FAIRFIELD

ALEXA ROWE, WEST UNION

MACKENZIE GLOFF, EASTERN

WYLIE SHIPLEY, NORTH ADAMS

LILLY GRAY, PEEBLES

AYZIAH WILLIAMS, RIPLEY

DELANEY HARPER, NORTH ADAMS

COACH OF THE YEAR: ROB DAVIS, NORTH ADAMS HIGH SCHOOL

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