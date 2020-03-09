19-2020 All-SHAC

Division I Standings
1. EASTERN (13-0)
2. NORTH ADAMS (10-3)
3. RIPLEY (8-5)
4. LYNCHBURG-CLAY 3-10
4. WEST UNION 3-10
Division II Standings
1. PEEBLES (11-2)
2. FAIRFIELD (7-6)
3. FAYETTEVILLE (5-8)
3. WHITEOAK (5-8)
5. MANCHESTER (0-13)
Southern Hills Athletic Conference All Conference team
PLAYERS ARE LISTED IN ALPHABETICAL ORDER:
PLAYER and SCHOOL-
LANDON BARNETT, WHITEOAK
AUSTIN MCCORMICK, NORTH ADAMS
JAMES BENTLEY, FAIRFIELD
CHRISTOPHER MURPHY, FAYETTEVILLE
RYAN BOONE, EASTERN
NIGEL ROYAL, RIPLEY
WESTON BROWNING, PEEBLES
HUNTER RUCKEL, PEEBLES
TITUS BURNS, EASTERN
ISAIAH SCOTT, MANCHESTER
RAYMOND CONNER, LYNCHBURG-CLAY
BRYSON SIMMONS, FAIRFIELD
JAYDEN HESLER, NORTH ADAMS
COLTON VAUGHN, EASTERN
ZANE KINGSOLVER, WEST UNION
COACH OF THE YEAR: ROB BEUCLER, EASTERN HIGH SCHOOL
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Division I Standings
1. EASTERN (12-1)
1. NORTH ADAMS (12-1)
3. RIPLEY (7-6)
4. LYNCHBURG-CLAY (5-8)
5. WEST UNION (1-12)
Division II Standings
1. PEEBLES (11-2)
2. FAIRFIELD (7-6)
3. MANCHESTER (6-7)
4. FAYETTEVILLE (4-9)
5. WHITEOAK (0-13)
Southern Hills Athletic Conference All Conference Team
PLAYERS ARE LISTED IN ALPHABETICAL ORDER:
PLAYER and SCHOOL-
TATUM AREY, PEEBLES
JACEY JUSTICE, PEEBLES
LOGAN BINKLEY, LYNCHBURG-CLAY
BROOKE KENNEDY, MANCHESTER
OLIVIA CRAWFORD, FAYETTEVILLE
RYLEE LEONARD, EASTERN
ZOE FITTRO, LYNCHBURG-CLAY
CAMRYN PICKERILL, EASTERN
EMMA FOUCH, FAIRFIELD
ALEXA ROWE, WEST UNION
MACKENZIE GLOFF, EASTERN
WYLIE SHIPLEY, NORTH ADAMS
LILLY GRAY, PEEBLES
AYZIAH WILLIAMS, RIPLEY
DELANEY HARPER, NORTH ADAMS
COACH OF THE YEAR: ROB DAVIS, NORTH ADAMS HIGH SCHOOL