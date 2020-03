Division I, II Girls Basketball All-Ohio

COLUMBUS, Ohio – The Division I and II girls basketball All-Ohio teams were announced Wednesday by a statewide media panel. The teams were selected by members of the Ohio Prep Sportswriters Association.

On Monday, the Division III and IV All-Ohio teams were announced. The Ohio Ms. Basketball Award will be announced Thursday.

More about the Ohio Prep Sportswriters Association can be found at: https://www.ohsaa.org/news/OPSWA

2020 DIVISION I GIRLS BASKETBALL ALL-OHIO

Player of the Year: Madeline Westbeld, Kettering Fairmont

Coach of the Year: Tate Moore, Pataskala Watkins Memorial

First Team

Edyn Battle, Gahanna, 5-7, sr., 16.7 (points per game);

Emma Shumate, Newark, 6-1, jr., 15.1;

Cotie McMahon, Centerville, 5-10, so., 18.5;

Chance Gray, Lakota West, 5-10, so., 20.6;

Madeline Westbeld, Kettering Fairmont, 6-2, sr., 18.0;

K.K. Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-9, so., 19.5 ;

Destiny Leo, Eastlake North, 5-10, sr., 24.8;

Shyanne Sellers, Aurora, 6-2, jr., 21.0;

Grace VanSlooten, Toledo Notre Dame, 6-2, so., 16.2;

Kacee Baumhower, Sylvania Northview, 5-9, jr., 20.2

Second Team

Gabby Hutcherson, Westerville South, 6-3, sr., 15.0;

Kilyn McGuff, Watterson, 5-10, jr., 14.2;

Gabby Stare, Newark, 5-9, sr., 14.0;

Jillian Hayes, Loveland, 6-2, sr., 18.4;

Mickayla Perdue, Springfield, 5-10, sr., 21.4;

Jordan Hobbs, Springboro, 6-1, sr., 13.0;

Aubryanna Hall, Huber Heights Wayne 6-0 jr., 21.7;

Makira Cook, Cincinnati Mount Notre Dame 5-6, sr., 17.6;

Gina Adams, Westlake, 5-10, sr., 15.8; Reagan Bass, Strongsville, 6-1, jr., 17.0;

Macyn Siegenthaler, 5-9, Wooster, sr., 22.8

Third Team

Emily Irwin, Watkins Memorial, 5-6, sr., 19.6;

Nicole Stephens, Pickerington Central, 5-7, sr., 13.9;

Josie Pry, New Philadelphia, 5-8, sr., 14.0;

Hailey Weaver, Solon, 5-11, jr., 16.4;

Mahogany Cottingham, Parma, 5-8, fr., 23.8;

Lilee Carlson, Stow-Munroe Falls, 5-9, jr., 13.8;

Peyton Davis, North Canton Hoover, 5-6, sr., 16.9;

Faith Burch, Warren Harding, 6-1, jr., 15.2;

Olivia Sims, Toledo Notre Dame, 5-9, jr.; 12.0;

Sam Schofield, Whitehouse Anthony Wayne, 5-8, sr., 16.9

Special Mention

Kaylee Brodine, Findlay, 6-0, jr., 14.4;

DaShanti Miller, Sandusky, 5-11, jr., 15.3;

Lexi Lemire, Canton GlenOak, 5-4, sr., 14.0;

Emma Dretke, Massillon Jackson, 6-0, so., 15.8;

Hayley Sims, Cleveland Heights, 5-7, sr., 16.0;

Amaya Maxie, Cleveland John Hay, 5-8, jr., 18.0;

Julia Ress, New Philadelphia, 5-7, sr., 8.0;

Hannah Kroft, Marietta, 6-0, sr., 13.5;

Jacquie Roberts, Akron Hoban, 6-0, sr., 13.5

Lindsey Linard, Medina, 6-3, sr., 12.7;

Madison Cluse, Macedonia, Nordonia, 6-0, jr., 14.3

Honorable Mention

Kylie Griggs, Perrysburg, 5-4, jr., 10.2;

Alasia Easley, Toledo Start, 5-10, sr.; 12.2;

Cierra Harris, Sylvania Southview, 5-8, sr., 12.5;

Nakiya Sigman, Lima Senior, 5-5, sr., 13.8;

Marissa Esposito,Sandusky, 5-5, sr., 14.2;

Rhegyn Blood, Toledo Whitmer, 5-10, sr.; 9.3;

Neveah Dean, Lakota West 6-2 sr,

Aliah McWhorter, Sycamore 6-1 sr,

Alexa Fleming, Mercy-McAuley, 5-5 sr.,

Tylah Yeomans, Piqua 5’10, sr,

Sean Kelly Darks, Walnut Hills, 5-10, sr.;

Morgan Altenburger, Marietta, 5-9, jr., 14.8;

Avery Thompson, Logan, 6-0, jr., 9.7;

Amaya Staton, Amherst Steele, 6-1, sr., 13.3;

Abby Carter, Eastlake North, 5-10, jr., 12.6;

Arriana Negron, Avon Lake, 5-8, sr., 12.0;

Clare Chambers, Rocky River Magnificat, 5-10, jr., 12.0;

Paige Kohler, Olmsted Falls, 5-6, Fr., 11.2;

Catherine Rock, Mayfield Village Mayfield, 5-7, sr., 14.6;

Kayla White, Lyndhurst Brush, 5-6, jr., 14.5;

Kamarah Bender, Warren Harding, 5-7, jr., 16.5;

Kerianne Diese, Massillon Jackson, 5-8, sr., 8.2;

Nakyah Terrell, Canton McKinley, 5-6, jr., 16.8;

Lanae Riley, Akron Hoban, 6-0, so., 23.0;

Grace Mangapora, Canfield, 5-11, sr., 16.4;

I’anna Lopp, Akron Kenmore-Garfield, 5-2, jr., 24.0;

Lizzie Imrie, Macedonia Nordonia, 6-0, sr., 11.6;

Sarah McKee, Medina, 6-1, jr., 14.4;

Kendall McCormick, Medina Highland, 5-8, jr., 15.0;

Taylor Leatherman, Wadsworth, 5-10, sr., 11.1;

Juliana Burris, Dublin Coffman, 5-6, sr., 12.8;

Shalea Byrd, Canal Winchester, 5-11, sr., 13.8;

Ariyah Douglas, Marion Harding, 5-7, jr., 19.1;

Anyssa Jones, Westerville South, 5-11, sr., 13.0;

Kami Kortokrax, Hartley, 5-10, jr., 17.5;

Imarianah Russell, Dublin Coffman, 5-8, so., 11.9;

Kyria Walker, Reynoldsburg, 5-7, sr., 14.9

2020 DIVISION II GIRLS BASKETBALL ALL-OHIO

Player of the Year: Sammi Mikonowicz, Rossford

Coach of the Year: Steve Kalinoski, Circleville

First Team

Emily Londot, Utica, 6-1, sr., 20.1;

Alexia Mobley, Whitehall, 6-2, so., 18.5;

Faith Stinson, Thornville Sheridan, 6-1, so., 17.2.;

Kenzie McConnell, Circleville, 6-0., jr., 16.6;

Jenna Riccardo, Lisbon Beaver, 6-0, sr., 21.0;

Bailee Smith, Zanesville Maysville, 5-6, jr., 20.1;

Haleigh Behnken, Greenville, 5-7, sr., 19.5 ,

Aubrey Stupp, Valley View 6-0, sr. 16.2 ;

Jackie Grisdale, Poland Seminary, 5-9, jr., 18.5;

Sammi Mikonowicz, Rossford, 5-10, sr., 23.8

Second Team

Sydney Bourquin, Jonathan Alder, 5-8, sr., 12.6;

Madison Linn, Lakewood, 5-9, sr., 19.7;

Morgan Bentley, McArthur Vinton County, 5-10, jr., 15.0;

Samantha Blair, Dover, 5-10, sr., 16.7;

Julia Keller, Carroll, 6-0, sr., 13.1;

Javaan Rogers, Akron Buchtel, 5-8, sr., 20.0;

Casey Santoro, Bellevue, 5-4, sr., 25.4;

Olivia Howard, Sandusky Perkins, 5-6, sr.; 19.6;

Cassie Crawford, Willard, 5-10, sr., 17.3;

Taylor Thierry, Shaker Heights Laurel, 5-11, jr., 16.5

Third Team

Alexis Stevens, Caledonia River Valley, 5-8, sr., 18.7;

Abbie Smith, Vincent Warren, 6-0, so., 12.8;

Maddie Antenucci, Indian Hill 5-10, sr., 18.0;

Kendall Clodfelter, Tippecanoe 5-6, sr., 10.9 ,

Kylee Sheppard, Roger Bacon, 5-10, jr. ,11.8 ;

Quantaijah Huffman, Trotwood Madison 5-8 jr. 18.7 ;

Gia Casalinova, Cuyahoga Falls CVCA, 5-7, fr., 15.5;

Taylor Strock, Napoleon, 5-7, jr.; 12.3;

Emma Randall, Shelby, 6-0, sr.; 14.5;

Cory Santoro, Bellevue, 5-5, jr., 20.2;

Athena Hocevar, Chesterland West Geauga, 6-0, jr., 17.5;

Chantel Barnett, Cleveland Central Catholic, 5-7, sr., 22.5

Special Mention

Mari Bickley, Shaker Heights Laurel, 5-10, fr., 14.1;

Jordan Vencill, Geneva, 5-10, sr., 18.3;

Kaydan Lawson, Pepper Pike Orange, 5-11, sr., 18.0;

Catara DeJarnette, Kenston, 5-5, so., 15.7;

Lydia Gattozzi, Cleveland Heights Beaumont, 5-10, jr., 15.5;

Carly Caywood, St. Marys Memorial, 5-8, sr., 11.0;

Shae Pedroza, Napoleon, 5-6, sr., 9.4;

Gabby Stover, Lexington, 5-9, sr., 13.3;

Chandler Clark, Lima Bath, 5-5, sr., 10.3;

Logen Love, Toledo Rogers, 6-0, jr., 16.4;

Kate Ellis, Toledo Central Catholic, 5-10, sr., 16.3;

Ruby Bolon, Lima Bath, 5-11, jr., 8.3;

Peyton Alazaus, West Branch, 5-10, sr., 13.2;

Bailey Shutsa, Norton, 5-6, so., 10.7;

Rachel Neer, Ravenna Southeast, 5-8, jr., 14.0;

Adison Novosel, Richfield Revere, 5-11, jr., 16.5;

Kylie Kiger, Wintersville Indian Creek, 5-9, jr., 14.1;

Jessica Hartsock, Warsaw River View, 5-7, sr., 13.7;

Lexi Howe, Dresden Tri-Valley, 5-9, fr.,11.7;

Emma Ludwig, East Liverpool, 6-0, sr., 18.1;

Shay McDonald, Miami Trace, 5-9, sr., 17.0;

Cameron Zinn, McArthur Vinton County, 5-10, so., 11.0;

Emily Coleman, Chillicothe Unioto, 5-6, sr., 11.3;

Kendyl Mick, Thornville Sheridan, 5-9, sr., 15.6;

Abby Hatter, Circleville Logan Elm, 5-8, sr., 16.1;

Brianna Thompson, Youngstown East, 6-0, jr., 12.9;

Jordan Marecek, Canal Fulton Northwest, 5-9, jr., 10.6;

Emma Elia, Struthers, 5-5, jr., 17.9;

Makenzee Mason, Bloom-Carroll, 5-6, sr., 14.2;

Cate Schieber, Granville, 5-8, so., 13.1

Honorable Mention

Alex Barnes, Gallipolis Gallia Academy, 5-8, sr., 14.2;

Hannah Jacks, Bidwell River Valley, 5-9, jr., 13.7;

Mallory Hawley, Pomeroy Meigs, 5-10, so., 18.0;

Amber Cottrill, Chillicothe Unioto, 5-7, sr., 9.3;

Molly Grayson, Vincent Warren, 5-3, sr., 7.4;

Zoiee Smith, Waverly, 5-6, jr., 13.0;

Kyla Burchett, Greenfield McClain, 5-2, jr., 11.0;

Jaylah Captain, Circleville, 5-8, jr., 9.7;

Meghan Davis, Circleville, 6-1, sr., 9.3;

Shawna Conger, Washington Court House, 5-9, sr., 16.6;

Claire Cooperider, Lancaster Fairfield Union, 5-10, so., 10.4;

Bailey Shepherd, Eaton 6-0 sr,

Clarissa Craig, Roger Bacon, 6’3” jr.,

Abigail Dickson, Valley View, 5’2” so.,

Sarah Ochs, Carroll, 5-5 so.,

Raeven Raye-Redmond, Trotwood Madison, 5-7 Fr.,

Ella Riggs, Indian Hill, 5-7 so.,

Nia Kemper, Wyoming 5-4 so.;

Kerri Klinkoski, St. Clairsville, 5-9, sr., 14.0;

Taylor Jones, Wintersville Indian Creek, 5-10, jr., 14.0;

Reagan Norman, Uhrichsville Claymont, 5-8, sr., 14.4;

Elexis Martin, Steubenville, 5-10, so., 13.5;

Alana Belknap, Dover, 5-10, sr., 13.7;

Macie Jarrett, Zanesville Maysville, 5-6, sr., 12.0;

Katie Sprang, Millersburg West Holmes, 5-9, jr., 13.2;

Brooke Rebman, Lorain Clearview, 5-11, jr., 18.4;

Haley Andrejcak, Bay Village Bay, 5-8, sr., 13.6;

Carly Perusek, Cleveland Heights Beaumont, 5-9, sr., 12.0;

Madyson Hacking, Perry, 5-8, jr., 13.4;

Haley Thierry, Shaker Heights Laurel, 5-9, jr., 10.0;

Emma Liberatore, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 5-8, sr., 16.1;

Lizzie Bickar, Tallmadge, 5-6, sr., 16.8;

Annie Watson, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-11, so., 17.0;

Caitie Perry, Youngstown Cardinal Mooney, 5-6, sr., 12.9;

Maria Sziva, Mogadore Field, 5-8, sr., 20.2;

Kaylee Murawski, Norton, 5-10, jr., 9.8;

Nina Shaffer, Cuyahoga Falls CVCA, 5-5, fr., 11.4;

Cam Tripp, Lodi Cloverleaf, 5-7, sr., 17.1;

Kyla Jamison,Salem, 6-0, jr., 15.6;

Hannah Ridgway, West Branch, 5-10, sr.;

Kailyn Brown, Poland Seminary, 5-9, sr., 7.8;

Syrai Armistead, Beechcroft, 5-7, sr., 14.2;

Kiara Bagley, Whitehall, 5-9, sr., 12.8;

Madison Cecil, Highland, 5-2, sr., 17.9;

Dani Grether, Buckeye Valley, 6-2, sr., 12.7;

Ella Rogers, Granville, 5-8, jr., 10.2;

Melissa Walbom, Jonathan Alder, 5-8, sr., 12.1;

Ella Wigal, Lakewood, 5-10, fr., 18.5

Division III and IV were announced Monday; Ohio Ms. Basketball will be announced Thursday