Burns, Eubanks named All-Ohio

Hillsboro senior Zach Burns and McClain junior Landen Eubanks have been named to the Ohio Prep Sportswriters Assocation 2020 Division IV All-Ohio Football Team.

Both were named to the third team. Burns, 5’9 and 265 pounds, was named as an offensive lineman, and Eubanks, 5’9 and 165 pounds, was named as a linebacker

The full list appears below:

2020 Division IV All-Ohio

Offensive player of the year: Owen Treece, Van Wert, sr.

Defensive Players of the Year: Roderic Williams, East Cleveland Shaw, sr. and Dane Hogue, Heath, sr.

Coaches of the Year: Wade Bartholomew, Bloom-Carroll and Keith Recker, Van Wert

First Team Offense

QB: Joe Malchesky, Mentor Lake Catholic, 6-1, 180, Sr.; Haydn’ Shanks, Waverly, 6-3, 190, Sr.; Owen Treece, Van Wert, 5-11, 190, sr.; Davis Singleton, Byesville Meadowbrook, 6-3, 200, sr.; Jordan Mick, Canal Fulton Northwest, 5-11, 175, sr.; Brock Hillyer, Beloit West Branch, 5-10, 180, sr.

RB: Hobie Scarberry, Bloom-Carroll, 5-11, 230, sr.; Gideon Lampron, LaGrange Keystone, 6-0, 215, Jr.; Jaylen Anderson, Perry, 6-0, 215, Sr.; Owen Fisher, Shelby, 5-7, 180, sr.; CJ Hester, Cincinnati Wyoming, 5-10, 170, so.; Carson Vanhoose, Clarksville Clinton-Massie, 5-9, 160, jr.

WR: Ryne Shackelford, LaGrange Keystone, 6-0, 195, So.; Jayden Cornell, Kenton, 5-10, 185, sr.; Dru Johnson, Van Wert, 6-0, 180, sr.; Colin Oberdick, St. Clairsville, 6-0, 165, jr.; Matthew Reardon, Youngstown Ursuline, 6-1, 184, sr.; Tyler Davis, Wooster Triway, 6-1, 200, sr.; Luke Hammond, Cincinnati Indian Hill, 6-3, 185, sr.

OL: Caden Marinacci, Heath, 6-2, 265, sr.; Alex Pataky, LaGrange Keystone, 6-3, 265, Sr.; Nick Dalessandro, Chagrin Falls, 6-5, 265, Jr.; Riley Starnes, Gallipolis Gallia Academy, 6-6, 295, Sr.; Camden Walter, Shelby, 6-3, 285, sr.; A.J. George, Byesville Meadowbrook, 6-6, 280, sr.; Austin Ramey, Cincinnati McNicholas, 6-3, 295, sr.

K: Dominic Pittman, Galion, 6-1, 175, sr.; Trevor McGuinness, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, 195, sr.

First Team Defense

DL: Luke Ferrell, Bloom-Carroll, 6-3, 200, jr.; Roderic Williams, East Cleveland Shaw, 6-3, 215, Sr.; Collin Corapi, Bellevue, 5-10, 188, sr.; Reese Skaggs, St. Clairsville, 6-2, 215, sr.; Justin Bartlett, Cambridge, 6-0, 200, sr.; Rhyan Pegues, Youngstown Ursuline, 5-8, 217, sr.; Andrew Lambert, West Milton Milton-Union, 6-3, 245, sr.

LB: Dane Hogue, Heath, 6-0, 190, sr.; Ryan Joy, Mentor Lake Catholic, 5-11, 180, Sr.; Simon Taraska, Mentor Lake Catholic, 5-9, 185, Sr.; Zeke Brown, Waverly, 6-3, 215, Sr.; Brayden Eckels, Galion, 6-2, 200, sr.; Isaac Wilson, Wauseon, 6-2, 220, sr.; Dante Walker, Youngstown Ursuline, 5-9, 204, sr.

DB: Bodee Creech, Licking Valley, 6-2, 205, sr.; Alex Angle, Oberlin Firelands, 6-2, 185, Sr.; Kishon Pierce, East Cleveland Shaw, 5-11, 175, Sr.; Braden Mick, Canal Fulton Northwest, 6-0, 175, so.; Giovanni Scales, Marion-Franklin, 6-2, 198, sr.; Joshua Mack, Napoleon, 6-4, 193, sr.

P: Marshall Shepherd, Shelby, 6-2, 170, jr.

Second Team Offense

QB: Konner Rodick, LaGrange Keystone, 6-2, 185, So.; Keegan Ray, Bellevue, 6-2, 180, sr.; Brady King, St. Paris Graham, 6-2, 210, sr.; Ben Owens, Germantown Valley View, 6-2, 210, sr.

RB: Xavier Puryear, Heath, 6-1, 195, sr.; James Armstrong, Gallipolis Gallia Academy, 6-1, 210, Sr.; Chase Oehlstrom, Carrollton, 5-9 150, so.

WR: Evan Gandee, Vincent Warren, 6-1, 185, Sr.; Will Futhey, Waverly, 6-5, 205, Jr.; Nick Dinkins, Canal Fulton Northwest, 5-10, 168, sr.; Nick Wilson, Beloit West Branch, 6-1, 150, jr.; Troy Coulter, Germantown Valley View, 6-3, 210, sr.; Gauge Dunn, Bethel Bethel-Tate, 5-10, 145, jr.

OL: Seth Robinette, Oberlin Firelands, 6-3, 280, Sr.; Sean Gibbons, Mentor Lake Catholic, 6-0, 235, Sr.; Turner Witten, Van Wert, 6-0, 225, jr.; Bruce Swinhart, Bellville Clear Fork, 6-3, 260, sr.; Mason Ludwig, East Liverpool, 6-5, 265, so.; Jack Bova, CVCA, 6-4, 280, sr.; Brody Muterspaw, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 220, sr.

K: Joel Chevalier, Vincent Warren, 6-1, 180, Sr.

Second Team Defense

DL: Mason Stevens, Licking Valley, 6-1, 200, sr.; Jack Valerius, Oberlin Firelands, 6-3, 215, Sr.; Remington Norman, Clyde, 5-9, 208, jr.; Harry Hilvert, Cleves Taylor, 6-2, 245, jr.; Trent Chavers, Canton South, 6-3, 220, sr.; Hayden Stutz, Navarre Fairless, 5-7, 190, sr.; Carson Shafer, Eaton, 6-1, 245, sr.

LB: Wyatt Hornsby, Marengo Highland, 5-11, 185, sr.; Karson Nail, Brookside, 6-0, 180, jr.; Dawson Pierce, Chagrin Falls, 6-3, 230, Sr.; Dillon Overmyer, Clyde, 5-11, 203, jr.; Connor Ramsey, Canal Fulton Northwest, 6-3, 215, jr.; Seth Anderson, Springfield Kenton Ridge, 6-1, 205, sr.; Colton Trampler, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 215, jr.

DB: Santino Harper, Gates Mills Gilmour, 5-8, 181, So.; Jerome Todd, Byesville Meadowbrook, 6-0, 150, sr.; Tanner Johnston, Lisbon Beaver Local, 5-10, 175, sr.; Andre Hill, Shelby, 6-0, 165, jr.; Logan Tays, Germantown Valley View. 5-10, 180, sr.; Charlie DiGennaro, Cincinnati Indian Hill, 6-3, 187, sr.

P: Colt Emerson, New Concord John Glenn, 6-0, 165, so.; Doug Zang, Cincinnati Indian Hill, 5-10, 175, sr.

Third Team Offense

QB: Cole Parker, Huron, 6-0, 175, sr.; Ty Thornton, Cincinnati Indian Hill, 6-4, 180, jr.; Jake Amburgy, Waynesville, 6-0, 180, sr.; Michael Bevington, Cuyahoga Valley Christian Academy, 6-1, 175, sr.

RB: Aiden Hayward, Milan Edison, 5-9, 193, sr.; Cal Shrimplin, Warsaw River View, 6-0, 170, sr.; Kyle Snider, CVCA, 5-11, 210, so.

WR: Izaiah Harris, Ashtabula Edgewood, 6-0, 186, jr.; Jordan Dean, Cleveland VASJ, 6-3, 185, Sr.; Richie Delaney, Huron, 6-1, 180, sr.; Blake Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 6-1, 155, so.; Joop Mitchell, Cincinnati Wyoming, 6-2, 180, sr.; Saa’lih Muhammed, Dayton Northridge, 6-1, 165, sr.

OL: Caden Boetticher, Oberlin Firelands, 6-4, 275, Sr.; Andrew Welch, Waverly, 6-0, 330, Sr.; JT Nichols, CVCA, 6-3, 265, sr.; Danny Denier, Waynesville, 6-0, 325, sr.; Colton Doyle, Clarksville Clinton-Massie, 6-0, 215, sr.; Chris Guest, Cincinnati Wyoming, 6-1, 210, sr.

K: Matthew O’Donnell, Sheffield Brookside, senior, 6-2, 175; Bryce Kightlinger, Cuyahoga Valley Christian Academy, 6-1, 190, sr.

Third Team Defense

DL: Quanaire Tatum, Marion-Franklin, 6-3, 275, sr.; Casey Kelley, Oberlin Firelands, 6-1, 195, Sr.; Troy Peterseon Jr., Ashtabula Edgewood, 6-4, 235, jr.; Gavin Linkous, Rossford, 6-2, 240, jr.; Logan Wise, Canal Fulton Northwest, 6-1, 195, sr.; Joe Emory, Springfield Northwestern, 6-2, 285, sr.; Beau Thomas, Cincinnati Wyoming, 6-1, 195, sr.

LB: Ryan Baxter, Oberlin Firelands, 5-10, 180, Sr.; Brady McManaway, Byesville Meadowbrook, 5-11, 160, jr.; Tim Artz, West Milton Milton-Union, 6-0, 216, sr.; Chase Baker, Germantown Valley View, 6-0, 200, sr.; Jared Hancock, Cincinnati Wyoming, 5-10, 195, jr.; Will Klekamp, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 225, sr.; Luke Osborn, Waynesville, 6-1, 240, sr.

DB: Brandon Totten, Bloom-Carroll, 5-10, 155, jr.; Beau Wisecarver, Bloom-Carroll, 6-1, 175, jr.; Emanuel Diaz, Rocky River Lutheran West, 6-0, 190, Jr.; Blade Barclay, New Concord John Glenn, 5-10, 160, jr.; Connor Durant, Navarre Fairless, 6-0, 175, sr.; Seth Bloom, Waynesville, 6-2, 180, sr.; Jacob Harrison, Cincinnati Shroder, 5-11, 180, jr.

P: Mason Argenti, Lorain Clearview, 5-11, 195, Sr.; Drew Sefsick, St. Clairsville, 5-11, 165, jr.

Honorable Mention

QB: KJ Benedict, Bloom-Carroll, 5-9, 160, jr.; Kadin Johnson, Highland, 6-0, 195, sr.; Christopher Towns, Linden, 5-6, 130, so.; Malachi Williams, East, 6-3, 175, jr.; Isaac Little, Chillicothe Unioto, 5-10, 185, Sr.; Kurt Taylor, Vincent Warren, 6-2, 180, Sr.; Noah Vanco, Gallipolis Gallia Academy, 6-2, 205, Jr.; Conner Robinson, Circleville Logan Elm, 5-11, 185, Sr.; Blaine Huston, Kenton, 6-0, 170, sr.; Ethan Snyder, Ontario, 5-9, 160, sr.; Tyler Tonkovich, St. Clairsville, 5-9, 185, sr. Owen Smith, Duncan Falls Philo, 5-11, 170, jr.; Howard Williams, East Liverpool, 6-1, 175, sr.; Brady Shannon, Youngstown Ursuline, 6-3, 212, jr.; Jack Fulton, Poland Seminary, 6-1, 195, jr.

RB: Zack Radabaugh, McArthur Vinton County, 5-10, 185, Sr.; Michael Daniels, Clyde, 6-0, 192, jr.; Jacob Jordan, St. Clairsville, 5-7, 160, sr.; Jaksan Price, Belmont Union Local, 5-10, 215, so.; Noah Wellmeier, New Concord John Glenn, 5-7, 160, jr.; Zack Davis, Mogadore Field, 5-11, 195, sr.; DeMarcus McElroy, Youngstown Ursuline, 5-8, 167, jr.; Alek Wilson, Beloit West Branch, 5-10, 215, sr.

WR: Reece Huber, Heath, 6-3, 155, jr.; Landon Remmert, Highland, 6-2, 180, sr.; Shamarion Rogers, Linden, 6-4, 175, sr.; Maddox Fox, Chillicothe Unioto, 6-5, 200, So.; Gabe Chalfin, Circleville Logan Elm, 6-0, 170, Sr.; Jason Sailor, Circleville Logan Elm, 5-10, 180, Sr.; A.J. Dallmayer, Wash. Court House, 6-2, 190, So.; Phoenix Wolf, Waverly, 6-3, 185, Sr.; Blaine Bowman, Shelby, 6-0, 170, jr.; Jamari Croom, Rossford, 6-3, 185, sr.; Titus Rohrer, Bryan, 6-6, 245, sr.; Carter Loase, Belmont Union Local, 6-0, 140, sr.; Johna McCall, Byesville Meadowbrook, 6-1, 150, sr.; Dylan Moore, Lisbon Beaver Local, 5-10, 170 sr.; Colt Emerson, New Concord John Glenn, 6-0, 165, so.; Eli Preston, Duncan Falls Philo, 5-10, 185, sr.; Dominic Malito, Girard, 6-3, 200, jr.; Anthony Grossnickle, Canal Fulton Northwest, 5-11, 185, sr.

OL: Brandon Bishop, Licking Valley, 6-5, 205, sr.; Lahti Murphy, Marion-Franklin, 6-0, 280, sr.; Kole Wickline, Bloom-Carroll, 5-7, 180, sr.; Isaac Clary, Gallipolis Gallia Academy, 6-7, 315, So.; Sterling Smith, Wash. Court House, 6-4, 255, Sr.; Zach Burns, Hillsboro, 5-9, 265, Sr.; Trenton Mominee, Clyde, 5-9, 260, sr.; Andrew Neate, Milan Edison, 6-2, 212, sr.; Jack Shema, Wauseon, 6-0, 222, sr.; Brock Valentine, Cambridge, 6-4, 285, sr.; Avery Henry, St. Clairsville, 6-7, 360, jr. Ethyn McClelland, Zanesville Maysville, 6-6, 305, sr.; Nick Jones, Carrollton, 6-1, 250, sr.; Carson Stockman, Salem, 6-2, 258, jr.; Brian Frasco, Youngstown Ursuline, 6-3, 288, so.; Nate Williams, Poland Seminary, 6-4, 280, sr.; Karter Kellgren, Poland Seminary, 6-5, 305, sr.; Cody Logan, Canal Fulton Northwest, 6-4, 245, jr.

K: Carson Kerns, Duncan Falls Philo, 5-11, 185, sr.

DL: Dylan Dodson, Licking Valley, 5-9, 180, sr.; Ishmael Spann-Powers, East, 5-9, 150, jr.; Boomer Herrold, McArthur Vinton County, 6-2, 255, Sr.; JJ Holiday, Huron, 5-10, 155, sr.; Nathan Zehner, Shelby, 5-11, 210, sr.; Jonathan Nagel, Ontario, 6-5, 205, sr.; Rhett Dyer, Byesville Meadowbrook, 6-2, 225, sr.; Payne Allen, Lisbon Beaver Local, 6-1, 205, sr.; Steel Hambel, Duncan Falls Philo, 5-11, 210, jr.; Josh Knipp, Carrollton, 6-0, 205, sr.; Dom Parker, Poland Seminary, 5-11, 215, jr. Nassim Lloyd, Girard, 6-1, 275, jr.

LB: Josh Welch, Vincent Warren, 6-2, 220, Sr.; Cole Hines, Gallipolis Gallia Academy, 5-10, 170, Fr.; Tyler Tackage, Wash. Court House, 5-11, 200, Jr.; Landen Eubanks, Greenfield McClain, 5-9, 165, Jr.; Carson Ingram, Shelby, 6-0, 205, sr.; Zach Heintz, Kenton, 6-0, 195, jr.; Will Balgo, St. Clairsville, 6-3, 225, sr.; Caden Kenworthy, Cambridge, 5-10, 175, jr.; Jeremy Brown, Wintersville Indian Creek, 5-8, 165, sr.; Kent Schupbach, Gnadenhutten Indian Valley, 6-0, 195 sr.; Aden Armstrong, New Concord John Glenn, 6-0, 170, so.; John Edmonds, Youngstown Ursuline, 6-0, 218, jr.; Peyton Mrakovich, Poland Seminary, 6-0, 205, sr.; Christian Colosimo, Poland Seminary, 6-1, 220, jr.; Tyler Maddox, Girard, 5-7, 200, sr.; Brock Smith, Beloit West Branch, 5-10, 195, sr.

DB: Colt Vierstra, Hebron Lakewood, 6-3, 190, sr.; Peyten Kellar, Vincent Warren, 6-0, 160, Sr.; Hayden Collins, Lancaster Fairfield Union, 5-10, 155, So.; Mark Stulley, Waverly, 5-9, 150, Jr.; Byrd Green, Chillicothe Unioto, 5-11, 170, Sr.; Max Ray, Bellevue, 5-11, 175, so.; Grant Ott, Milan Edison, 6-1, 143, sr.; Jacob Lamb, Huron, 6-2, 180, sr.; Brady Tedrow, Bellville Clear Fork, 6-0, 185, sr.; Brennan Pagan, Cincinnati Wyoming, 5-10, 185, sr.; Kavonte Turpin, Dayton Northridge, 5-9, 170, jr.; Hunter Eubanks, Byesville Meadowbrook, 5-10, 146, jr.; Jakylan Irving, Youngstown Ursuline, 6-1, 164, jr.; Andrew Centofanti, Poland Seminary, 6-1, 185, sr.; David McKeivier, Beloit West Branch, 5-10, 165, sr.

P: Evan Willet, Bloom-Carroll, 5-7, 180, sr.; Brendon Kilpatrick, Cortland Lakeview, 6-0, 200, sr.

