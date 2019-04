Hillsboro girls Track and Field wins home

The Hillsboro boys and girls Track and Field teams hosted McClain, Fairfield, Whiteoak, Eastern Brown, Miami Trace and Washington for the Hillsboro Invitational with the Lady Indians taking first place in the girls team standings and the Indians placing second in the boys team standings.

Washington was second in the girls standings, Miami Trace was third and McClain finished in fourth. For the boys Miami Trace took first place in the team standings, Washington was third and McClain was fourth.

Listed below are the top five finishers in each event results for the Hillsboro Invitational that was held at Hillsboro High School on Thursday.

Girls Shot Put

1 H Haithcock Washington 32-01.50 2 10

2 L Aleshire Miami Trace 29-10.50

3 K Burns Hillsboro 29-07.00

4 S Mitchell Winc. Easter 27-01.75

5 K Dietrick Hillsboro 26-00.50

Boys Discus Throw

1 D Stodgel Hillsboro 151-05

2 S Smith Washington 126-04

3 D Burns Hillsboro 113-07

4 L Houston Winc. Easter 107-09

5 C Howland Washington 102-07

Girls High Jump

1 K Bailey Whiteoak 4-10.00

2 S Shepherd Lee. Fairfie 4-08.00

3 T Morrison Miami Trace J4-08.00

4 J Smith Tyree Washington 4-06.00

4 R Barton Hillsboro 4-06.00

Girls Pole Vault

1 K Pollard McClain 9-00.00

2 M Downing Washington J9-00.00

3 E Edenfield Hillsboro 8-00.00

4 J Smith Tyree Washington 7-06.00

4 L Hart Hillsboro 7-06.00

4 S Shepherd Lee. Fairfie 7-06.00

Girls 4×800 Meter Relay

1 Washington ‘A’ 12:18.73

2 McClain ‘A’ 12:33.25

3 Hillsboro ‘A’ 12:59.72

4 Winc. Eastern ‘A’ 13:06.98

Boys 4×800 Meter Relay

1 Miami Trace ‘A’ 8:57.13

2 Washington ‘A’ 9:03.02

3 Hillsboro ‘A’ 9:18.93

4 Lee. Fairfield ‘A’ 9:19.92

5 McClain ‘A’ 9:41.47

Girls 100 Meter Hurdles

1 M Creamer Miami Trace 16.72

2 E Brown Winc. Easter 16.74

3 Z Rios McClain 16.81

4 A Duffie Lee. Fairfie 17.54

5 E Stegbauer McClain 18.20

Boys 110 Meter Hurdles

1 T Langley Washington 15.61

2 W Cory Miami Trace 15.61

3 G Miller Whiteoak 17.73

4 B Gall McClain 17.74

5 C Watson Hillsboro 18.50

Girls 100 Meter Dash

1 E Edenfield Hillsboro 13.54

2 K Pollard McClain 13.55

3 K Bailey Whiteoak 13.81

4 A Butler Miami Trace 13.88

5 J Hart Hillsboro 13.97

Boys 100 Meter Dash

1 P Fout McClain 11.64

2 J Haldeman Miami Trace 11.69

3 K Rickman Hillsboro 11.91

4 W Fent Lee. Fairfie 12.01

5 J Atwood Miami Trace 12.03

Girls 4×200 Meter Relay

1 Hillsboro ‘A’ 1:52.16

2 McClain ‘A’ 1:57.72

3 Miami Trace ‘A’ 1:58.61

4 Washington ‘A’ 2:04.56

5 Winc. Eastern ‘A’ 2:08.05

Boys 4×200 Meter Relay

1 Miami Trace ‘A’ 1:35.11

2 Whiteoak ‘A’ 1:39.51

3 Washington ‘A’ 1:39.66

4 Hillsboro ‘A’ 1:40.03

Girls 1600 Meter Run

1 C Copas Washington 5:35.70

2 M Conklin Miami Trace 6:08.81

3 L Young Winc. Easter 6:27.69

4 A Davis Lee. Fairfie 6:38.15

5 K Schurman Hillsboro 6:38.96

Boys 1600 Meter Run

1 C Frost Lee. Fairfie 4:51.56

2 H Morgan Whiteoak 4:53.00

3 N Ernst McClain 4:53.02

4 E Davis Lee. Fairfie 4:56.73

5 C Brannigan Miami Trace 4:58.45

Girls 4×100 Meter Relay

1 Miami Trace ‘A’ 52.08

2 Lee. Fairfield ‘A’ 53.71

3 McClain ‘A’ 53.92

4 Hillsboro ‘A’ 55.48

5 Washington ‘A’ 55.88

Boys 4×100 Meter Relay

1 McClain ‘A’ 44.80 10

2 Hillsboro ‘A’ 45.78

3 Washington ‘A’ 46.20

4 Miami Trace ‘A’ 46.82

5 Lee. Fairfield ‘A’ 48.05

Girls 400 Meter Dash

1 J Hart Hillsboro 1:04.32

2 H Wall Washington 1:06.85

3 M Pavey Miami Trace 1:07.73

4 M Richmond Lee. Fairfie 1:08.35

5 B Perkins Miami Trace 1:11.16

Boys 400 Meter Dash

1 B Duffie Lee. Fairfie 50.22

2 T Alexander Hillsboro 51.77

3 W Cory Miami Trace 51.98

4 B Cartwright Washington 54.03

5 L Weber Hillsboro 54.77

Girls 300 Meter Hurdles

1 M Creamer Miami Trace 47.13

2 C Lively Hillsboro 49.45

3 K Pollard McClain 49.55

4 C Lovett Washington 52.93

5 A Cole McClain 53.09

Boys 300 Meter Hurdles

1 J Haldeman Miami Trace 41.95

2 T Langley Washington 43.72

3 B Gall McClain 44.54

4 G Miller Whiteoak 45.73

5 C Watson Hillsboro 46.39

Girls 800 Meter Run

1 C Colwell Lee. Fairfie 2:35.35

2 E Fannin Winc. Easter 2:38.06

3 M Conklin Miami Trace 2:39.00

4 M McCreary Hillsboro 2:41.53

5 A Evans McClain 2:54.63

Boys 800 Meter Run

1 B Hodson Lee. Fairfie 2:07.49

2 J Lewis Miami Trace 2:09.93

3 K Morris Washington 2:11.53

4 S DeBruin Miami Trace 2:13.43

5 N Ernst McClain 2:15.43

Girls 200 Meter Dash

1 E Edenfield Hillsboro 27.44

2 K Bailey Whiteoak 27.97

3 K Pollard McClain 27.98

4 I Easter McClain 28.84

5 L Litteral Miami Trace 29.24

Boys 200 Meter Dash

1 P Fout McClain 23.29

2 J Atwood Miami Trace 23.83

3 K Rickman Hillsboro 23.86

4 T Alexander Hillsboro 23.91

5 D Jimison Winc. Easter 24.01

Girls 3200 Meter Run

1 C Copas Washington 12:31.91

2 A Szczberiak Miami Trace 14:21.15

3 H Boone Hillsboro 15:37.69

4 K Schurman Hillsboro 15:58.62

5 S Crago Washington 19:11.87

Boys 3200 Meter Run

1 O Young Winc. Easter 10:39.42

2 H Morgan Whiteoak 10:45.51

3 C Young Winc. Easter 10:45.67

4 C Lapasky Miami Trace 10:54.15

5 B Lucarello Hillsboro 10:58.53

Girls 4×400 Meter Relay

1 Hillsboro ‘A’ 4:28.19

2 Lee. Fairfield ‘A’ 4:29.67

3 Washington ‘A’ 4:37.63

4 Miami Trace ‘A’ 4:39.23

5 McClain ‘A’ 4:39.33

Boys 4×400 Meter Relay

1 Washington ‘A’ 3:43.00

2 Hillsboro ‘A’ 3:44.00

3 McClain ‘A’ 3:45.00

4 Miami Trace ‘A’ 3:47.00

5 Whiteoak ‘A’ 4:39.41

Girls Long Jump

1 S Callahan – Hillsboro 15-05.00

2 R Barton – Hillsboro 15-03.00

3 K Bailey – Whiteoak 15-01.50

4 A Arledge – Miami Trace 14-08.50

5 E Stegbauer – McClain 14-07.00

Boys High Jump

1 W Cory – Miami Trace – 5-08.00

2 A McKenzie Winc. Easter 5-06.00

3 B Coy Washington 5-04.00 6

4 C Starkey McClain 5-02.00 4

4 A Amore Miami Trace 5-02.00 4

4 L Weber Hillsboro 5-02.00 4

Girls Discus Throw

1 K Dietrick – Hillsboro – 91-02

2 L Aleshire – Miami Trace – 89-09

3 R Dixon – Winc. Easter – 89-03

4 B Wilt – Washington – 77-04

5 K Burns Hillsboro – 73-08

Boys Pole Vault

1 W Cory – Miami Trace – 13-00.00

2 E Saunders – Lee. Fairfield – 11-00.00

3 B Coy – Washington – 10-06.00

4 O Ryan – Hillsboro – J10-06.00

5 J Krethefer – McClain – 9-00.00

Boys Shot Put

1 S Smith – Washington 49-04.00

2 D Burns – Hillsboro 49-03.00

3 D Stodgel – Hillsboro 47-10.00

4 J Liff – Miami Trace 41-06.00

5 C Howland – Washington 39-11.00

Boys Long Jump

1 E Lynch – Washington – 19-05.50

2 K Penwell – McClain – 19-05.00

3 J Haldeman – Miami Trace – 19-02.00

4 K Doughman Hillsboro 19-00.50

5 M Oflaherty Washington 18-08.00

Ryan Applegate is the Sports Editor for The Times-Gazette.

Fairfield’s Riley Friend (left) and Hillsboro’s Nathan Spencer make their way around the Hillsboro track on Thursday in the boys 4×800-meter relay as part of the Hillsboro Invitational at the Hillsboro High School track and field complex. https://www.timesgazette.com/wp-content/uploads/sites/33/2019/04/web1_Riley-Friend-and-Nathan-Spencer-boys-4×800-relay.jpg Fairfield’s Riley Friend (left) and Hillsboro’s Nathan Spencer make their way around the Hillsboro track on Thursday in the boys 4×800-meter relay as part of the Hillsboro Invitational at the Hillsboro High School track and field complex. Ryan Applegate | The Times-Gazette Whiteoak’s Ariel Farahay clears a hurdle on Thursday at Hillsboro High School where she competed in the girls 100-meter hurdles during the Hillsboro Invitational. https://www.timesgazette.com/wp-content/uploads/sites/33/2019/04/web1_Ariel-Farahay-girls-100-meter-hurdles.jpg Whiteoak’s Ariel Farahay clears a hurdle on Thursday at Hillsboro High School where she competed in the girls 100-meter hurdles during the Hillsboro Invitational. Ryan Applegate | The Times-Gazette

