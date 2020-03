2019-20 SE Ohio All-District boys

Division I

First Team

Brandon Noel, Chillicothe, 6-8, Sr., 18.0; Jayvon Maughmer, Chillicothe, 6-5, Sr., 16.5

Player of the Year: Brandon Noel, Chillicothe

Coach of the Year: Eric Huffer, Chillicothe

Second Team

Tre Beard, Chillicothe, 5-11, Sr., 13.9; Tegan Myers, Logan, 6-0, So., 14.7

* * *

Division II

First Team

Caleb Wallis, Jackson, 5-7, Sr., 23.0; Gavin Arbaugh, McArthur Vinton County, 6-1, Sr., 18.0; Isaac Little, Chillicothe Unioto, 5-10, Jr., 13.5; Brandon Simoniette, Vincent Warren, 6-1, Sr., 13.9; Tony Munos, Marietta, 6-0, Jr., 16.4; Brayden Markins, Athens, 5-10, Sr., 16.1; Trey Robertson, Waverly, 5-9, So., 21.5; Huston Harrah, Lancaster Fairfield Union, 6-5, Sr., 15.0; Luken Hill, Thornville Sheridan, 6-5, Sr., 11.9

Player of the Year: Caleb Wallis, Jackson

Tri-Coaches of the Year: Alex Eversole, Lancaster Fairfield Union; Doug Fisher, Thornville Sheridan; Matt Hoops, Chillicothe Unioto

Second Team

Braxton Hammond, Jackson, 6-3, Jr., 10.2; Lance Montgomery, McArthur Vinton County, 6-0, Jr., 14.0; Josh Lambert, Chillicothe Unioto, 6-2, Sr., 9.4; Jake Baumgard, Vincent Warren, 6-5, Jr., 9.1; Brayden Whiting, Athens, 5-10, Jr., 17.0; Logan Blouir, Gallipolis Gallia Academy, 6-2, Sr., 16.6; Jordan Lambert, Bidwell River Valley, 6-5, Jr., 17.3; Will Futhey, Waverly, 6-5, So., 11.1; Chase Poston, Lancaster Fairfield Union, 6-4, Sr., 12.5; Isaac Ward, Circleville Logan Elm, 5-10, Jr., 15.1; Gabe Chalfin, Circleville Logan Elm, 6-0, Jr., 14.8; Logan Rodgers, Miami Trace, 6-7, Jr., 13.8; Landen Russell, Thornville Sheridan, 6-2, Jr., 14.8; Logyn Ratliff, New Lexington, 6-1, Jr., 13.8

Third Team

Reece Wheeler, Chillicothe Unioto, 6-5, Sr., 7.4; Jackson Graham, Marietta, 6-2, Sr., 12.1; Tanner Smallwood, Waverly, 6-6, Sr., 10.0; Ryan McGill, Lancaster Fairfield Union, 6-4, Jr., 10.2; Jason Sailor, Circleville Logan Elm, 5-9, Jr., 10.0; Bryson Badgley, Greenfield McClain, 6-1, So., 17.2; Ryan Scott, Hillsboro, 6-0, Jr., 16.4

Special Mention

Caden Donaldson, Jackson; Drew Bragg, Jackson; Mark Duckworth, Marietta; Joel Chevalier, Vincent Warren; Kurt Taylor, Vincent Warren; Nate Trainer, Athens; Isaac Clary, Gallipolis Gallia Academy; Brandon Call, Bidwell River Valley; Charlie Bean, Lancaster Fairfield Union; Jeremy Wietelmann, Circleville Logan Elm; Trevor Barker, Miami Trace; Evan Justice, Circleville; Tanner Lemaster, Washington Court House; Caleb Crawford, Hillsboro; Will Stenson, New Lexington

* * *

Division III

First Team

Chase Hammond, Oak Hill, 6-4, Sr., 20.0; J.K. Kearns, Albany Alexander, 5-9, Sr., 10.0; Cam Evans, Chillicothe Zane Trace, 6-0, Sr., 21.4; Jacob Polcyn, Proctorville Fairland, 6-3, Jr., 11.0; Levi Blankenship, Chesapeake, 5-10, So., 15.6; Austin Webb, South Point, 6-3, Jr., 22.4; Titus Burns, Sardinia Eastern Brown, 6-2, Sr., 12.6; Matthew Fraulini, Portsmouth, 6-2, Sr., 17.1; J.J. Truitt, Wheelersburg, 6-3, Jr., 15.3

Player of the Year: Cam Evans, Chillicothe Zane Trace

Co-Coaches of the Year: Nathan Speed, Proctorville Fairland; Rob Beucler, Sardinia Eastern Brown

Second Team

Makiah Merritt, Belpre, 6-5, Jr., 18.0; Kyler D’Augustino, Albany Alexander, 5-9, Fr., 15.0; Weston Baer, Pomeroy Meigs, 6-2, Sr., 19.1; Nick Nesser, Chillicothe Zane Trace, 6-7, Sr., 13.5; Colby Swain, Chillicothe Zane Trace, 6-0, Sr., 8.3; Logan Bennett, Frankfort Adena, 6-5, Jr., 17.2; Aiden Porter, Proctorville Fairland, 6-0, So., 15.3; Clayton Thomas, Proctorville Fairland, 5-10, Jr., 15.5; Chance Gunther, South Point, 5-10, Sr., 14.9; Reid Carrico, Ironton, 6-4, Jr., 13.6; Cory Borders, Coal Grove, 5-10, Sr., 17.5; Jayden Hesler, Seaman North Adams, 5-10, Jr., 13.6; Zane Kingsolver, West Union, 6-2, Sr., 19.0; Colton Vaughn, Sardinia Eastern Brown, 6-3, Jr., 11.0; Trent Hundley, Sardinia Eastern Brown, 6-4, So., 9.5; Elijah Vogelsong-Lewis, Minford, 5-10, Jr., 13.0

Third Team

Cyan Ervin, Wellston, 6-2, Fr., 11.0, Drew Hanning, Oak Hill, 6-1, Sr., 15.0; Ethan Gail, Nelsonville-York, 6-3, Jr., 14.1; Coulter Cleland, Pomeroy Meigs, 6-2, So., 16.2; Preston Sykes, Frankfort Adena, 6-1, Jr., 11.4; Trent Dearth, Chesapeake, 5-10, Jr., 9.6; Jordan Grizzle, Ironton, 5-10, Sr., 10.4; Braden Stamper, Ironton Rock Hill, 6-1, Sr., 12.5; Jay Wyman, Williamsport Westfall, 6-0, Sr., 12.8; Chris Chandler, Piketon, 6-4, Jr., 12.9; Austin McCormick, Seaman North Adams, 6-5, Sr., 12.0; Cade Meade, Seaman North Adams, 6-3, Jr., 12.0; Maveric Ferneau, Latham Western, 6-3, Sr., 14.8; Ryan Boone, Sardinia Eastern Brown, 5-10, Jr., 11.4; Nick Davis, Portsmouth West, 6-3, Sr., 12.4; Trenton Zimmerman, Minford, 6-3, So., 12.0; Matthew Miller, Wheelersburg, 6-0, Jr., 12.0

Special Mention

Hunter Smith, Wellston; Keaton Potter, Oak Hill; Connor Baker, Belpre; Logan Adams, Belpre; Mikey Seel, Nelsonville-York; Caleb Terry, Albany Alexander; Aaron Gillum, Chillicothe Southeastern; Gage Salyers, Ironton; Evan Gannon, Coal Grove; Nathan Cox, Chesapeake; Luke Blackburn, Williamsport Westfall; Tyree Harris, Piketon; Brody Fuller, Piketon; Cameron Campbell, West Union; Raymond Conner, Lynchburg-Clay; Broc Jordan, Latham Western; Luke Garrett, Sardinia Eastern Brown; Billy Crabtree, McDermott Northwest; Luke Howard, Portsmouth West; Miles Shipp, Portsmouth; Nathan McCormick, Minford; Carter McCorkle, Wheelersburg

* * *

Division IV

First Team

Bradley Russell, Stewart Federal Hocking, 6-5, Sr., 13.8; Blake Guffey, Glouster Trimble, 6-0, So., 19.4; Colby Bartley, Corning Miller, 5-8, Sr., 21.7; Zach Roach, Ironton St. Joseph, 5-9, Sr., 16.9; Jack Leith, Willow Wood Symmes Valley, 6-3, Sr., 19.7; Bryson Simmons, Leesburg Fairfield, 6-2, Sr., 20.3; Weston Browning, Peebles, 5-9, Sr., 15.7; Hunter Ruckel, Peebles, 6-2, Sr., 18.5; Caden Miller, Crooksville, 6-1, Sr., 19.1; Gage Sampson, Franklin Furnace Green, 6-1, Sr., 21.0; Kyle Sexton, New Boston Glenwood, 6-5, Jr., 19.0; Tanner Voiers, New Boston Glenwood, 6-1, Jr., 14.5

Player of the Year: Kyle Sexton, New Boston Glenwood

Coach of the Year: Jonathan Thompson, Stewart Federal Hocking

Second Team

Hunter Smith, Stewart Federal Hocking, 5-10, Jr., 14.1; Brayden Weber, Glouster Trimble, 5-9, Sr., 15.7; Brayden Hammond, Crown City South Gallia, 6-3, So., 15.2; Garrett Barringer, Reedsville Eastern, 6-3, Sr., 15.0; Ryan Payne, Ironton St. Joseph, 5-10, Sr., 16.5; Hunter Cochenour, Beaver Eastern, 6-2, Sr., 16.6; Caden Sparks, Crooksville, 5-11, Jr., 14.0; Brayden Bockway, South Webster, 6-5, Sr., 16.0; Shaden Malone, Portsmouth Clay, 6-4, Jr., 14.3

Third Team

Holden Dailey, Waterford, 6-0, So., 10.5; Nathaniel Massie, Stewart Federal Hocking, 6-1, Jr., 10.0; Bryce Newland, Bainbridge Paint Valley, 6-4, Sr., 15.2; Seth Beeler, Chillicothe Huntington, 5-11, Sr., 16.0; Cameron Kittle, Glouster Trimble, 5-9, Sr., 6.1; Cole Steele, Racine Southern, 6-0, Sr., 14.6; Arrow Drummer, Racine Southern, 6-5, Jr., 13.1; J.C. Damron, Ironton St. Joseph, 6-2, Jr., 14.0; Luke Leith, Willow Wood Symmes Valley, 6-2, Jr., 10.6; Wyatt Willey, Leesburg Fairfield, 6-0, Sr., 10.2; Josh Hughes, Mowrystown Whiteoak, 6-0, Jr., 8.9; Dawson Mills, Peebles, 5-10, Jr., 10.1; Ethan Huffman, Franklin Furnace Green, 5-10, Jr., 11.0; Trae Zimmerman, South Webster, 6-1, So., 11.3; Kayden Mollette, Lucasville Valley, 5-8, Sr., 12.9; Jermaine Powell, Portsmouth Notre Dame, 5-11, So., 11.7; Jerome McKinley, New Boston Glenwood, 5-11, So., 7.5

Special Mention

Luke Teters, Waterford; Collin Jarvis, Stewart Federal Hocking; Cordell Grubb, Bainbridge Paint Valley; Sawyer Koons, Glouster Trimble; Steven Willison, Corning Miller; Jaxxin Mabe, Crown City South Gallia; Kyle Northup, Crown City South Gallia; Trey McNickle, Racine Southern; Drew Scherer, Willow Wood Symmes Valley; James Bentley, Leesburg Fairfield; Bradley Ashbaugh, Mowrystown Whiteoak; Landon Barnett, Mowrystown Whiteoak; Alex Camp, Peebles; Oakley Burba, Peebles; Isaiah Scott, Manchester; Chase Carter, Beaver Eastern; Colt White, Crooksville; Gabe Ruth, South Webster; Mason Zaler, Lucasville Valley; Jarren Edgington, Portsmouth Notre Dame; Grady Jackson, New Boston Glenwood; Chase Clark, New Boston Glenwood

