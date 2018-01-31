Lynchburg-Clay High School honor rolls

The Lynchburg-Clay High School honor roll lists for the second nine-week grading period of the 2017-18 school year are listed below:
All A’s
Freshmen
BALON, HUNTER
BRIOLI, ABIGAIL
DOWNING, WESLEY
ERNST, ASHLEY
EYRE, BROOKE
EYRE, FAITH
FLOWERS, PAIGE
KOHUS, ALLISON
LEININGER, AUSTIN
LEWIS, EMMA
MCKENZIE, AUBREY
MCLAUGHLIN, KATHERINE (KATIE)
PITZER, ABIGAIL (ABBY)
SPRIK, ANTHONY
THOMAS, COURTNEY
THROCKMORTON, LOGAN
ZWIESLER, JENNIFER
Sophomores
BALON, OLIVIA
BARRETT, MASON
BAUER, LEAH
BINKLEY, LOGAN
BRINKMAN, ISABELLE
CARPENTER, FAITH
FITTRO, ZOE
GRENNELL, REBEKKAH (BEKKAH)
KNIGHT, AALIYAH
KNOPE, MEGAN
LAWHORN, MIRANDA
LAYMON, BROOKLYNN
MUGNAINI, ADAM (ADAM)
OTEY, CHRISTOPHER (CHRIS)
QVICK, FAITHE
SEXTON, HEATHER
SMITH, SERENA
STEWART, JOSEPH (JOEY)
TIPTON, MIKAELA
WAITS, HAILEE
WILSON, CARLY
Juniors
ARNETT, KELSEY
BOHL, DANIEL
BROWNSBERGER, ABBY
CLARK, ELIZABETH
COCHRAN, SAVANNAH
KIRK, CATHERINE (KATIE)
MERRY, AUDREY
MORRIS, SYDNEY
SCOTT, PEYTON
STROOP, ALLIE
VASTINE, KYLIE
Seniors
BITZER, JILLIAN
BLANKENSHIP, ABIGAIL
BROWNSBERGER, GRACE
COLDIRON, KIERSTIN
ELAM, CAILEE
HILT, AUSTIN
HOLLINGSWORTH, ELI
MANN, JEFFREY
MCCONNAUGHEY, TIA
MCLAUGHLIN, ANGELA
MULLENIX, COREY
PINKERTON, EMILY
SHULAR, MARIAH
SMITH, QUINTIN
WALKER, NOBLE
WINKELMAN, EMILY
YOUNG, BRANSON
YOUNG, ERIC
High Honor Roll
Freshmen
ADAMS, KAYLEE
BENNEY, SIERRA
CORCORAN, ISAAC
GRAY, NATALIE
LAYMON, BERLYNE
LEWIS, TRISHA
MULLENIX, JESSICA (JESSY)
NIEHAUS, JOSHUA
OSBORN, DAWSON
PARKER, COLE
ROSE, GABRIELLA (GABY)
SEARS, KAY-LYNN
SMALTZ, CHASE
SNIDER, HALEIGH
TOLLER, NATHAN
TYE, CALEB
WALKER, SERENE
WILLEY, GARRETT
YOUNG, BRAILEY
Sophomores
BARBER, ALEXANDER
BENNINGTON, NICHOLAS
BINGAMAN, JEREMY
BISCARDI, ELLIOTT
DEBOARD, AMBER
FENNER, JONAH
HUTCHINSON, THOMAS
KNOPE, JENNIFER (JENNY)
LUNSFORD, KAYLEE
STRAUB, ALLYSSA
STROOP, GAVIN
TATMAN, COALT
THOMAS, ALAINA
THOMPSON, LANIE
WEST, TRISTON
WILLIAMS, KARA
WILSON, SIDNEY
Juniors
BAKER, BAILEY
BROWN, MACAYLA
COCHRAN, KALI
ELLIS, HUNTER
HUMPHREY, BROOKLYNN
MCCAMMON, MIA
MCCONNAUGHEY, ETHAN
QUIGLEY, MAELYNN
SMITH, BRITTNEY
YOUNG, CHRISTOPHER (CHRIS)
Seniors
CONSTABLE, BRYANT
CROY, BLAKE
LAY, HAYLEE
MARCELINO, TAIYLER
MCLAUGHLIN, ERIC
MUGNAINI, MADISON (MADISON)
MYERS, BAILEY
Honor Roll
Freshmen
BENNETT, KAILIE
BROWN, PATRICK
DARENKAMP, MEGAN
DAVIS, ROBERT (BRYCE)
GOMEZ, SHAIDETH
JUSTICE, DONALD (DONNIE)
MCELFRESH, LILO
MCROBERTS, SIDNEY
MINTON, BRADY
PRINGLE, BROOKLYNN
TAYLOR, ELYSIA
Sophomores
CARPER, TYSON
KIRBY, OWEN
MCCROBIE, LOGAN
PIERCE, HANNAH
YATES, KADEN
Juniors
MINTON, TYLER
MITCHELL, LINDSEY
WIEDERHOLD, TRISTAN
Seniors
BAILEY, BRAYDON
BINGAMAN, CARLY
COLEMAN, DYLAN
GRAY, SHELBY
SMALTZ, CARLEE
SMITH, WYATT
Submitted by Sharon Sibrel, secretary, Lynchburg-Clay High School.