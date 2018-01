Lynchburg-Clay High School honor rolls

The Lynchburg-Clay High School honor roll lists for the second nine-week grading period of the 2017-18 school year are listed below:

All A’s

Freshmen

BALON, HUNTER

BRIOLI, ABIGAIL

DOWNING, WESLEY

ERNST, ASHLEY

EYRE, BROOKE

EYRE, FAITH

FLOWERS, PAIGE

KOHUS, ALLISON

LEININGER, AUSTIN

LEWIS, EMMA

MCKENZIE, AUBREY

MCLAUGHLIN, KATHERINE (KATIE)

PITZER, ABIGAIL (ABBY)

SPRIK, ANTHONY

THOMAS, COURTNEY

THROCKMORTON, LOGAN

ZWIESLER, JENNIFER

Sophomores

BALON, OLIVIA

BARRETT, MASON

BAUER, LEAH

BINKLEY, LOGAN

BRINKMAN, ISABELLE

CARPENTER, FAITH

FITTRO, ZOE

GRENNELL, REBEKKAH (BEKKAH)

KNIGHT, AALIYAH

KNOPE, MEGAN

LAWHORN, MIRANDA

LAYMON, BROOKLYNN

MUGNAINI, ADAM (ADAM)

OTEY, CHRISTOPHER (CHRIS)

QVICK, FAITHE

SEXTON, HEATHER

SMITH, SERENA

STEWART, JOSEPH (JOEY)

TIPTON, MIKAELA

WAITS, HAILEE

WILSON, CARLY

Juniors

ARNETT, KELSEY

BOHL, DANIEL

BROWNSBERGER, ABBY

CLARK, ELIZABETH

COCHRAN, SAVANNAH

KIRK, CATHERINE (KATIE)

MERRY, AUDREY

MORRIS, SYDNEY

SCOTT, PEYTON

STROOP, ALLIE

VASTINE, KYLIE

Seniors

BITZER, JILLIAN

BLANKENSHIP, ABIGAIL

BROWNSBERGER, GRACE

COLDIRON, KIERSTIN

ELAM, CAILEE

HILT, AUSTIN

HOLLINGSWORTH, ELI

MANN, JEFFREY

MCCONNAUGHEY, TIA

MCLAUGHLIN, ANGELA

MULLENIX, COREY

PINKERTON, EMILY

SHULAR, MARIAH

SMITH, QUINTIN

WALKER, NOBLE

WINKELMAN, EMILY

YOUNG, BRANSON

YOUNG, ERIC

High Honor Roll

Freshmen

ADAMS, KAYLEE

BENNEY, SIERRA

CORCORAN, ISAAC

GRAY, NATALIE

LAYMON, BERLYNE

LEWIS, TRISHA

MULLENIX, JESSICA (JESSY)

NIEHAUS, JOSHUA

OSBORN, DAWSON

PARKER, COLE

ROSE, GABRIELLA (GABY)

SEARS, KAY-LYNN

SMALTZ, CHASE

SNIDER, HALEIGH

TOLLER, NATHAN

TYE, CALEB

WALKER, SERENE

WILLEY, GARRETT

YOUNG, BRAILEY

Sophomores

BARBER, ALEXANDER

BENNINGTON, NICHOLAS

BINGAMAN, JEREMY

BISCARDI, ELLIOTT

DEBOARD, AMBER

FENNER, JONAH

HUTCHINSON, THOMAS

KNOPE, JENNIFER (JENNY)

LUNSFORD, KAYLEE

STRAUB, ALLYSSA

STROOP, GAVIN

TATMAN, COALT

THOMAS, ALAINA

THOMPSON, LANIE

WEST, TRISTON

WILLIAMS, KARA

WILSON, SIDNEY

Juniors

BAKER, BAILEY

BROWN, MACAYLA

COCHRAN, KALI

ELLIS, HUNTER

HUMPHREY, BROOKLYNN

MCCAMMON, MIA

MCCONNAUGHEY, ETHAN

QUIGLEY, MAELYNN

SMITH, BRITTNEY

YOUNG, CHRISTOPHER (CHRIS)

Seniors

CONSTABLE, BRYANT

CROY, BLAKE

LAY, HAYLEE

MARCELINO, TAIYLER

MCLAUGHLIN, ERIC

MUGNAINI, MADISON (MADISON)

MYERS, BAILEY

Honor Roll

Freshmen

BENNETT, KAILIE

BROWN, PATRICK

DARENKAMP, MEGAN

DAVIS, ROBERT (BRYCE)

GOMEZ, SHAIDETH

JUSTICE, DONALD (DONNIE)

MCELFRESH, LILO

MCROBERTS, SIDNEY

MINTON, BRADY

PRINGLE, BROOKLYNN

TAYLOR, ELYSIA

Sophomores

CARPER, TYSON

KIRBY, OWEN

MCCROBIE, LOGAN

PIERCE, HANNAH

YATES, KADEN

Juniors

MINTON, TYLER

MITCHELL, LINDSEY

WIEDERHOLD, TRISTAN

Seniors

BAILEY, BRAYDON

BINGAMAN, CARLY

COLEMAN, DYLAN

GRAY, SHELBY

SMALTZ, CARLEE

SMITH, WYATT

Submitted by Sharon Sibrel, secretary, Lynchburg-Clay High School.