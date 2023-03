Lynchburg-Clay M.S. Honor Roll

Lynchburg-Clay Middle School has released its honor roll lists for the third grading period of the 2022-23 school year:

All A’s

6th Grade

Noah Elliott

Owen Faust

Kinsey Fulks

Aubrey Hertlein

Brayden Hill

Riley Markey

Shaylyn Mozingo

Riley Patrick

Connor Runyan

Landen Saylor

Abram Turner

7th Grade

Kristian Beachy

Milli Bennett

Luke Davis

Ciri Edwards

Carter Faust

Nathaniel Hall

Tavion Huguely

Haylee Lansing

Carter Layne

Lillian (Lily) Layne

Kourtney May

Abigail Meinor

Aubrey Roberts

Tanner Roberts

Breanna (Bre) Rosselott

8th Grade

Robert (Aiden) Bene

Adilynn (Addy) Carraher

Kylee Chaney

Jamie Hively

Austin Manning

Baylee McClain

Trevor Niehaus

Kylie O’Connor

Harley Pack

Jordyn Roberts

Samuel (Sam) Turner

Julianne Vesey

Libby Watson

Caraline West

Cloe Williamson

All A’s and B’s

6th Grade

Mahalia Baker

Mason Brault

Riley Cloud

Koen Collins

Jared Cordrey

Kendra Doss

Gabrielle (Gabby) Grabill

Hailey Hively

Camryn Hubbard

Nora Jenkins

Brody Lykins

Brystal McClain

Riley Nester

Zander Odum

Jayden Pettit

Hailey Phelps

Luke Thompson

Jocelyn Vance

Bentley Watson

Glenn Watson

Hayden West

Logan West

Noah White

Jeffrey Yankey

7th Grade

Linkin Barnett

Owen Barnett

Jocelyn Brown

Bella Burns

Brogan Butler

Austen Campbell

Hayley Crase

Mariah Fawley

Lily Ferguson

Elijah Garrett

Hydee Green

Garrison Heimbold

Taylor McCollum

Kelsey McPherson

Camden Norris

Joshua (J.J.) Pennington

Madeline (Maddie) Pierce

Matilda (Madi) Puckett

Korbin Stratton

Savannah Tong

Foster Walters

Brayden Warne

Quin Wells

Jackson West

Jacob Woods

8th Grade

Max Baker

Savannah Bell

Antonio Brioli

Connor Case

Justin Craig

Emily Diskete

Lily Doughman

Kolton Dumpert

Levi Fields

Mason Fisher

Halle Greene

Chelsie Hollon

Allyson Jones

Aubrey Jones

Cassidy (Annie) Keaton

Na’Kaia Kinney

Mersadies (Sadie) Knisley

Emma Olsen

Brandon Penwell

Carson Pfister

Delani (Lani) Pohl

Bridgett Purdy-Wylie

Malaya Schelling

Aric Slack

Willow Smith

Melany Stephenson

Cayleb Watson

Cameron Wilkin

Submitted by Tiffany Faust, Lynchburg-Clay Middle School secretary.