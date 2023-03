Lynchburg-Clay Elementary Honor Roll

Lynchburg-Clay Elementary School has released its honor roll lists for the third grading period of the 2022-23 school year:

THIRD GRADE

All A’s – Sloane Hibbs, Sutton Hibbs, Landon McCollum, Addelynn Osborn, Harper Barnett, Jack Bennett, Lachlan Duff, Paxlyn Hubbard, Victoria Mohr, Dalton Sprinkles, Chancellor Wright, Alexis Blanton, Benjamin Meister, Octavia Napier, Mella Shaffer, Neveah Williams.

A’s and B’s – Holley Butler, Lilah-Grace Covert, Colin Fiscus, Hunter Hill, Liam Miyashiro, Kaidence Morris, Silas Shoemaker, Maddelyn Vance, Lacney Watson, Kinley Bailey, Alexa Cordrey, Zancer Gosink, Shelby Gray, Caisyn Jones, Esmae Moore, Adelynn Rose, Ophelia Rose, Kain Roush, Rhonda Turner, Jaiden Arnett, Kali Barry, Tiergen Bowman, Adriana Bradford, Logan Davis, Mackenzie Davis, Avery Markey, Tony Mullen, Braxton Myers, Adalyn Oberrecht, Mathew Perkins, Isiah Barnes, Addison Belcher, Dawson Dye, Emslee Harmon, Levi Huyrley, Greyson Murley, Grayson Meyer, Presley Newman, Aubrey Pack, Zayden Smith, Tyleigh Swearnnegen..

FOURTH GRADE

All A’s – Anikyn Burns, Caleb Davis, Kaitlin Miyashiro, Brynleigh Nebbergall, Hadley Partin, Emily Shreve, Katrina Turner, Rowan Vance, Ryan Covert, Kelsey Davis, Madison Berwanger, Autumn Humphrey, Logan Saylor, Adalynn Achtermann, Zion Bailey, Natalie Bohrer, Allyson Carraher, Landon Clinton, Jayden Elliott, Macey Green, London Harbottle, Claire Roberts, Lydia Rosselott.

A’s and B’s – Kinlee Case, Abigail Doll, Richard Doss, Lukas Fields, Gabrielle Garrett, Ciara Hall, Porsha Horbottle, Ellie Hauptman, Isabella Ludwick, Coy Rorn, Everett Van Fleet, Carter Baron, Kadeelynn Fields, Mason Gragg, James Hicks, Graden Johnson, Zaiden Mahoney, Breanna McGuire, Alexis Purcell, Bradley Slack, Morgan Storts, Cooper Strong, Adam Cloud, Madeline Condo, Addlynn Dunseith, Tyler Elam, Andrew Gossett, Alyvia Hertlein, Mylah Knisley, Alyssa Mozingo, Blake Osborn, Addison Pointer, Victoria Putnam, Sophia Shrader, Jacob Thompson, Maci Berger, Brayden Butler, Ruth Hall, Benjamin Henson, Savaia Kinney, Landy Lane, Aralyn Slack, Alivia Waits, Titanous Williams.

FIFTH GRADE

All A’s – Kiley Hively, Rebecca McLaughlin, Sophia Warne, Paisley Donley, Carter Warnock, Hadley Hauke Simmons, Anne Meister, Lillian West.

A’s and B’s – Joshua Balon, Colton Grabill, Hunter Luker, Bailey Patton, Jillian Roberts, Colton Short, Dennis Bryles, Connor Faust, Annabelle McCollum, Johnathan Michael, Kolton Phillips, Rose Powih, Jeremiah Shelton, Lacey Warner, Ovie Blankenship, Camaren Campbell, Lillian Diehart, Anderson Reno, Korbin Williams, Brantley Blanton, Logan Caret, Niehemiah Cooper, Jonah Eldridge, Kaden Hurley, Lincoln Shields, Collin West, Titus Williams.

Submitted by Ashley Watson, Lynchburg-Clay Elementary.