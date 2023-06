GES honor roll, attendance, citizenship

The Greenfield Elementary School has released its honor roll, attendance and citizenship awards lists for the fourth grading period of the 2022-23 school Year:

Kindergarten

Mrs. Bethel PM

Perfect attendance — Landon Jones

Mrs. Ary

Citizenship Award — Ellison Hyer, Kope Decker, Harper Taylor

Mrs. Chaney

Citizenship Award — Maverick Ryan, Harper Ryan, Shelby Glass, Aria Hazlett

Ms. Landrum

Citizenship Award — Kira Bennett, Zayla Campbell, Jaxson Hatfield, Mason Seely

Mrs. Little

Outstanding Attendance — Addilyn Jones, Xavier Leeth

Citizenship Award — Allison Rohrer, Carter Inman, Dustin Yates, Joy Stokes

First Grade

Mrs. Bean

Citizenship Award — Daniel Long, Ashton Wilson

Ms. Febes

Citizenship Award — Cameron Newland, Ivy Hull, Baylor Lemons, Quinn Andersen

Ms. Morgan

Citizenship Award — Mara Snyder, Jaden Brown

Mrs. Starkey

Citizenship Award — Jase Campbell, Lyla Douglas, Kyle Lowe, Raelyn Porter

Mrs. Vesey

Citizenship Award — Violet Ralph, Carly Kinnison, Maverick Amyx, Dalton Lowry

2nd Grade

Mrs. Barham

Outstanding Attendance — Alexandria Curtis

Citizenship Award — Austin Clay, Alexandria Curtis, Morgan Novak, Cayden Watkins

Mrs. Novak

Citizenship Award — Mari Anderson, Noel Rojas, Blakely Schrader

Mrs. Smith

Citizenship Award — Natalie Campbell, Beckett Marsh, Kamden Reisinger, Laken Sollars

3rd Grade

Mrs. Crabtree

Outstanding Attendance — Audree Priest

All “A” Honor Roll Students –

“A/B” or “B” Honor Roll Students — Brodey Collins, Faith Davis, Sofia Gossmeyer, Braden Hickok, Carody Holt, Ian Hunter, Ryder Newman, Audree Priest, Nikolai Pummill, Audrey Robbins, Eli Stapleton, Kaylee Surgener, Alyssa Taubert, Kynzlie West

Citizenship Award — Hunter Ely

Mrs. Hurtt

All “A” Honor Roll Students — Tommy Carter, Easton Davis,Layla Haggerty, Patrick Hamilton, Knox McNeal, Piper Mitchell, Gracie Rayburn, Sophia Snyder, Zach Zint

“A/B” or “B” Honor Roll Students — Adalynn Beatty, Jacob Daugherty,Ben Fryman,Oaklee Legge, Avery Marple, Hunter Matracia, Jordy Reed, Raelyn Simmons, Ava Wilson,

Citizenship Award — Jordy Reed, Easton Davis, Piper Mitchell,

Mr. Oakes

Outstanding Attendance — Camber Douglas, Isabella Smith

All “A” Honor Roll Students — Krew Decker, Camber Douglas, Ezra Haines, Lane Hyer, Boone McNeal, Eli McNeal

“A/B” or “B” Honor Roll Students — Zack Brewer, Jeremiah Washburn, Bella Smith, Victoria Powell, James Parson, Addy, Long, Bayla Howland, Piper Hammond, Caleb Cox, Jaxon Burney, Ember Arthurs

Citizenship Award — Camber Douglas, Lane Hyer, Bella Smith

Mrs. Paugh-

Outstanding Attendance — Cheyanne Edwards

All “A” Honor Roll Students —

“A/B” or “B” Honor Roll Students – Kirstyn Brewer, Cheyanne Edwards, Jace Greene, Mason Hall, Kage Knisley, Hunter Miller, Maggie Oiler, Cassius Roosa, Riley Sowers, Paisley Sword, Corbin Vandemark, Alayna Walker, Arabella Young

Citizenship Award — Riley Sowers, Jace Greene, Cassius Roosa

4th Grade

Mr. Bruney

All “A” Honor Roll Students — Addison Allen, Madison Bihl, Genevieve Fligor, Noah Hales, Liam Penn, Rilee Reser, Silas Soards, Andy Sykes, Lillian Todd, Bexley Wright

“A/B” or “B” Honor Roll Students — Nevaeh Campbell, Amelia Hilliard, Cierra Knisley, Isabella Knowles, Piper Newman, Uriah Parrett, Sydney Schumacher, Ryker Stark, Naleiha Washburn, Aidan Watkins, Adison Watson, Owen Young

Citizenship Award — Addison Allen, Jaxon Boyer, Nevaeh Campbell, Cierra Knisley

Mrs. Gallaugher

Outstanding Attendance — Miles Douglas

All “A” Honor Roll Students — Ava Alexander, Bella Clay, Drake Collier, Miles Douglas,

“A/B” or “B” Honor Roll Students — Noah Cade, Evelyn Cain, Crosby Countryman, Colton Daugherty, Hunter Davis, Kelsey Dean, Aryanna Dillon, Treyton Dowden, Hope Greene, Conner Huston, Parker Kinnison, Jariah Lester, Irene Mick, Loralai Piatt, Ivy Powell, Annellen Reno, Brooklyn Shapley, Dustin Stites, Parker Watkins

Citizenship Award — Ava Alexander, Bella CLay, Loralai Piatt, Brooklyn Shapley

Mrs. McNeal

Outstanding Attendance — Bella Kincaid

All “A” Honor Roll Students — Jackson Allen, Remi Barney, Ariana Garcia, Harper White, Ashanti Zamora

“A/B” or “B” Honor Roll Students — Crosley Ary, Silas Anderson, Brock Brown, Jamison Burney, Natalyn Curtis, Riley Elliot, Aaliyah Ford, Pypper Hall, Alliyah Hauptman, Bentley Jones, Bella Kincaid, Maxtin Leber, Kailah Lowe, Bentley Meadows, Tehya Mitchell, McKenzee Murphy, Claire Walker, Lynkon Williams

Citizenship Award — Jackson Allen, Silas Anderson, Harper White, Pypper Hall

5th Grade

Mrs. Allison

Outstanding Attendance — Carter Lemaster

All “A” Honor Roll Students — Brianna Garrison, Rooker Stark

“A/B” or “B” Honor Roll Students — Trinity Butcher, Brian Edwards, Kaycee Keech, Jaylynn Landrum, Carter Lemaster, Parker Mastin, Kentley Patterson, Layla Patton, Addisyn Russell, Ethan Stapleton, Joshua Williams

Citizenship Award — Brianna Garrison, Carter Lemaster

Mrs. Wagner

Outstanding Attendance — Cylus Davis, Gracie Edwards , Aidan Lester

All “A” Honor Roll Students — Parker Beatty, Braylee Brown,Cloe Combs, Orion Fligor, Kasch Haggerty, Luke Lafferty, Ava Mankin, Emmalyn Paugh,

“A/B” or “B” Honor Roll Students — Colton Badgley, Zoey Clay, Ariane Cox, Cylus Davis, Gracie Edwards, Raylen Keeton, Aidan Lester, Kai Mourey, Jodeci Rickman, Aiden Rohrer, Brooklyn Simmons, Stevie Smolk, Sydnee Walker, Emma Wright

Citizenship Award — Cloe Combs and Luke Lafferty

Mrs. Weller

Perfect Attendance — Owen Snavely

All “A” Honor Roll Students — Evan Campbell, Renick Gray, Lacey Hill, Kylenn Legge, Palmer Mitchell, Brody Murdock, Chloie Priest, Owen Snavely, Trevin Sterling, Bentley Lutz-Turner, Zoe Zint

“A/B” or “B” Honor Roll Students — Mason Drummond, Liam Fraley, Alaina Henry, Logan Merritt, Scarlett Washburn

Citizenship Award — Chloie Priest and Trevin Sterling

Submitted by Andie Stark, secretary, Greenfield Elementary School.