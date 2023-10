L-C Elementary honor roll

Lynchburg-Clay Elementary School has released its honor roll lists for the first grading period of the 2023-24 school year:

All A’s

Berger, Parker

Bratton, Charlie

Buller, Harper

McConnaughey, Tate

McMullen, Grady

Rosselot, Cole

Shreve, Ella

Blankenship, Billie

Bohrer, Olivia

Fulks, Lorelei

McPherson, Lincoln

Meister, Rose

Runk, Claire

Fife, Pistol

Bruggeman, Memphis

Dehart, Liam

Garman, Aisley

Barnett, Harper

Mohr, Victoria

Perkins, Mathew

Shaffer, Meela

Turner, Rhonda

Wright, Chancellor

Pack, Aubrey

Bradford, Adriana

Roush, Kain

Sprinkles, Dalton

Bennett, Jack

Gosink, Zander

Napier, Octavia

Vance, Maddelyn

Williams, Neveah

Bohrer, Natalie

Green, Macey

Osborn, Blake

Roberts, Claire

Rosselott, Lydia

Berwanger, Madison

Carraher, Allyson

Clinton, Landon

Burnham, Landon

Case, Kinlee

Shreve, Emily

Davis, Kelsey

Nebbergall, Brynleigh

Burson, Cameron

Fawley, Jaxon

Hance, Brooklyn

Waagen, Freya

Wells, Baylor

All A’s & B’s

Wilkin, Layne

Chandler, Carson

Hall, Laura

Jordan, Elizabeth (Lulu)

Lane, Raelynn

O’Bryant, Marley

Shelton, Jaxon

West, Cameron

Wolf, CoraGrace

Bolling, Casynn

DeHoff, Jameson

Fields, Kandyce

Fisher, Hailey

Garvie, Christopher

Hurley, Emma

Keyser, Evionna (Evi)

Morgan, Lydia

Richardson, Piper

Snow, Joseph

Vance, Josie

Griffith, Oliver

Mock, Hunter

Pennington, Tenikko

Shope, Cadan

Whitenack, Rocco

Yankey, Fisher

Bailey, Brystol

Barnes, Isaiah

Bowman, Tiergan

Duff, Lachlan

Gray, Shelby

Hubbard, Paxtyn

McCollum, Landon

Meister, Benjamin

Mullen, Tony

Swearingen, Tyleigh

Watson, Laney

Arnett, Jaiden

Butler, Holley

Chandler, Zachary

Cordrey, Alexa (Lexi)

Davis, Mackenzie

Hibbs, Sloane

Jones, Caisyn

Meyer, Greyson

Morris, Kaidence

Newman, Presley

Osborn, Addelynn

Scott, Valarie (Val)

Covert, Lilah-Grace

Hall, Oliver

Markey, Avery

Moore, Esmae

Reuss, Tolemon (Tole)

Smith, Zayden

Bailey, Kinley

Barry, Kali

Belcher, Addison

Blanton, Alexis

Fiscus, Colin

Hibbs, Sutton

Oberrecht, Adalyn

Rose, Adalynn

Shoemaker, Silas

Terrell, Hannah

Yankey, Gunner

Bailey, Zion

Burns, Anikyn

Covert, Ryan

Fields, Lukas

Howard, Alexis

Slack, Brantley

Achtermann, Adalynn

Biron, Carter

Elliott, Jayden

Fields, Kadeelynn

Hall, Ruth

Henson, Benjamin (Benny)

Hertlein, Alyvia

Humphrey, Autumn

Mahoney, Zaiden

Miyashiro, Kaitlin

Partin, Hadley

Putnam, Victoria

Saylor, Logan

Slack, Aralyn

Strong, Cooper

Turner, Katrina

Vance, Rowan

Davis, Caleb

Elam, Tyler

Hall, Clara

Hollon, Brodie

Purcell, Alexis

Shrader, Sophia

Van Fleet, Everett

Gossett, Andrew

Johnson, Graden

Kinney, Savaia

Knisley, Mylah

Mozingo, Alyssa

Rom, Coy

Waits, Alivia

Wical, Dean

Submitted by Meghan Dehart, school secretary, Lynchburg-Clay Elementary.