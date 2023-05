Hillsboro boys, McClain girls 2nd at FAC meet

The Hillsboro boys and McClain girls both finished as runners-up and the Hillsboro girls finished fifth and the McClain boys sixth at the 2023 Frontier Athletic Conference Track and Field Championships held at Hillsboro High School.

Boys team scores were: Chillicothe 151.5, Hillsboro 139, Jackson 118, Washington 101, Miami Trace 81 and McClain 59.5.

Girls team scores were: Chillicothe 161.5, McClain 132.5, Miami Trace 117.5, Washington 106, Hillsboro 84.5 and Jackson 45.

Following are the placers from each event:

Girls Shot Put

1. Lily Barnes McClain 33-10.5

2. Leah Lovett McClain 33-08.00

3. Anne-Marie Ogden Hillsboro 30-09.00

4. Emily Turner Miami Trace 30-08.00

5. Nyanna Hatfield Chillicothe 30-04.75

6. Amani Cumberland Hillsboro 30-02.50

7. Megan Sever Washington 29-07.00

8. Sophie Metzler Jackson 29-03.00

Boys Discus Throw

1. Michael Stevenson McClain 138-09

2. Trent Evans Jackson 138-03

3. Ayden Clemons Hillsboro 128-03

4. Nate O’Bryan Jackson 126-04

5. Ethan Strausbaugh Chillicothe 125-02

6. Ryan Mau Hillsboro 121-03

7. Emerson Yates McClain 119-03

8. Donald Myers Chillicothe 113-04

Girls High Jump

1. Mylie Lovett McClain 5-01.00

2. Kamika Bennett Miami Trace 5-00.00

3. Gracie Thoroman Hillsboro 4-10.00

4. Anna Eikenberry McClain 4-10.00

4. Lydia Abare Miami Trace 4-10.00

6. Ramsey Haines Hillsboro 4-08.00

6. Sophia Mickey Chillicothe 4-08.00

8. Laurel Marting Washington 4-08.00

Girls Pole Vault

1. Becca Bergstrom McClain 99-01.00

2. Alicia Navarette Washington 8-00.00

3. Katherine McCallum Chillicothe 7-06.00

4. Kaithlyn Maquilling Washington 8-06.00

5. Katie Cook McClain 7-06.00

6. Kaelyn Fischer Miami Trace 7-06.00

7. Zoey Blanton Miami Trace 6-00.00

Girls 4 x 800 Meter Relay

1. Hillsboro ‘A’ 10:25.65 (1) Jailyn Williams 2) Ramsey Haines 3) Brooklynn Minton 4) Taylor Thoroman

2. Chillicothe 10:30.16

3. Miami Trace ‘A’ 11:21.38

4. Jackson ‘A’ 11:35.77 5

5. McClain ‘A’ 12:03.19 (1) Kaitlyn Jett 2) Brooklyn Baldwin 3) Sierra Barton 4) Katrina Sturgeon

6. Washington ‘A’ 13:29.28 3

Boys 4 x 800 Meter Relay

1. Hillsboro ‘A’ 8:46.49 (1) Nick Turner 2) Chris Sowders 3) Ryan Howland 4) Tate Davis

2. Jackson ‘A’ 8:50.98

3. Chillicothe ‘A’ 8:55.42

4. McClain ‘A’ 9:42.84 (1) Creed Davis 2) Jobe Lugo 3) Zach Scales 4) Brayden Black

5. Miami Trace ‘A’ 10:03.51 4

6. Washington ‘A’ 10:50.64 3

Girls 100 Meter Hurdles

1. Jacey Harding Chillicothe 15.80

2. Jana Griffith Miami Trace 16.36

3. Brenna Wright McClain 16.47

4. Rylie Kilgour Jackson 16.56

5. Morgan Cartwright Washington 17.19

6. Ista McNeal Chillicothe 17.29

7. Kobie Miles Hillsboro 17.41

8. Mackayla Cartmell Washington17.54

Boys 110 Meter Hurdles

1. Paris Nelson Washington 15.79

2. Asher LeBeau Miami Trace 15.97

3. Cameron Smart Hillsboro 16.04

4. Kaimon Allen Chillicothe16.22

5. Aaron Valentine Chillicothe 16.49

6. Brice Perkins Miami Trace 17.30

7. Blake Bender Jackson 18.74

8. Ethan Eakins McClain 19.09

Girls 100 Meter Dash

1. Kaelin Pfeifer Miami Trace 12.92

2. Kierstyn Mitchell Washington 13.11

3. Savannah Knapp Chillicothe 13.15

4. Luca Matesic McClain 13.42

5. Ryan Butterbaugh McClain 13.44

6. Sydney Carpenter Jackson 13.67

7. Ella Mikus Chillicothe 13.82

8. Kollier Fulton Jackson 13.96

Boys 100 Meter Dash

1. Rocky Jones Washington 11.09

2. Myles Lewis Chillicothe 11.37

3. Josh Hutchinson Jackson 11.52

4. Mason Lanning Jackson 11.65

5. Shawn Smith Chillicothe 11.69

6. Landen Cope Miami Trace 11.84

7. Jake Manbevers Miami Trace 12.07

— Mason Coffman Washington, false start

Girls 4 x 200 Meter Relay

1. Miami Trace ‘A’ 1:48.64

2. Washington ‘A’ 1:49.93

3. Chillicothe ‘A’ 1:50.05

4. McClain ‘A’ 1:52.19 (1) Kaitlyn Jett 2) Brenna Wright 3) Katie Cook 4) Becca Bergstrom

5. Hillsboro ‘A’ 1:52.39 (1) Alizeh Hudson 2) Kelsey Gilkison 3) Allison Browning 4) Olivia Covault

6. Jackson ‘A’ 1:58.84

Boys 4 x 200 Meter Relay

1. Chillicothe ‘A’ 1:30.73

2. Jackson ‘A’ 1:31.02

3. Washington ‘A’ 1:33.07

4. Miami Trace ‘A’ 1:35.28

5. Hillsboro ‘A’ 1:36.60 (1) Jevin Hochstul 2) Keahi Mhanna 3) Austin Bledsoe 4) Michael Burns

6. McClain ‘A’ 1:46.09 (1) Cameron Medley 2) Nathan Alvarez 3) Kenton McGlone 4) Braylon Anderson

Girls 1600 Meter Run

1. Alana McKenzie Chillicothe 5:39.34

2. Simone Fleurima Chillicothe 5:41.37

3. Madison Hayes Washington 5:47.50

4. Meghan Cory Miami Trace 5:47.89

5. Addie Wechter Jackson 5:59.85

6. Bree Bailey Hillsboro 6:16.26

7. Brooklyn Baldwin McClain 6:28.15

8. Abbey Letts Hillsboro 6:45.39

Boys 1600 Meter Run

1. Daniel Hurff Chillicothe 4:41.25

2. Matthew Gibson Jackson 4:42.55

3. Corbin Winkle Hillsboro 4:42.61

4. Lucas Jolly Jackson 4:55.57

5. Avery Wightman Washington 4:59.82

6. Ryan Howland Hillsboro 4:59.90

7. James Beatty Chillicothe 5:04.08

8. Eli Fliehman Miami Trace 5:06.41

Girls 4 x 100 Meter Relay

1. Miami Trace ‘A’ 51.37

2. McClain ‘A’ 51.46 (1) Ryan Butterbaugh 2) Brenna Wright 3) Katie Cook 4) Luca Matesic

3. Washington ‘A’ 52.19

4. Chillicothe ‘A’ 52.31

5. Jackson ‘A’ 52.94 4

6. Hillsboro ‘A’ 53.95 (1) Alizeh Hudson 2) Kobie Miles 3) Allison Browning 4) Kelsey Gilkison

Boys 4 x 100 Meter Relay

1. Chillicothe ‘A’ 43.87

2. Washington ‘A’ 44.19

3. Jackson ‘A’ 44.30

4. Hillsboro ‘A’ 46.20 (1) Jevin Hochstul 2) Keahi Mhanna 3) Jack Wagoner 4) Steven Kibler

5. Miami Trace ‘A’ 46.39

6. McClain ‘A’ 46.60 (1) TD Matesic 2) Cameron Medley 3) Ethan Eakins 4) Creed Davis

Girls 400 Meter Dash

1. Kiera Archer Chillicothe 1:00.05

2. Allie Mongold Washington 1:01.97

3. Olivia Covault Hillsboro 1:02.36

4. Paige Huggins Chillicothe 1:03.79

5. Becca Bergstrom McClain 1:04.47

6. Gracie Shull Miami Trace 1:04.63

7. Kamika Bennett Miami Trace 1:04.92

8. Braelyn Brennan Jackson 1:06.91

Boys 400 Meter Dash

1. Lucas Rinehart Chillicothe 51.07

2. Mattew McCorkle Chillicothe 52.88

3. TD Matesic McClain 53.02

4. Gabe Perez Washington 53.90

5. Jake Manbevers Miami Trace 54.57

6. Austin Bledsoe Hillsboro 55.09

7. Mitchell Mapes Jackson 56.10

8. Eli Broermann Jackson 58.30

Girls 300 Meter Hurdles

1. Jana Griffith Miami Trace 46.40

2. Jacey Harding Chillicothe 46.73

3. Ryan Butterbaugh McClain 48.42

4. Ista McNeal Chillicoth 49.58

5. Rylie Kilgour Jackson 50.11

6. Kobie Miles Hillsboro 50.18

7. Brenna Wright McClain 52.16

8. Kamryn Asbury Hillsboro 52.47

Boys 300 Meter Hurdles

1. Cameron Smart Hillsboro 41.51

2. Aaron Valentine Chillicothe 42.29

3. Paris Nelson Washington 43.68

4. Brice Perkins Miami Trace 44.90

5. Kaimon Allen Chillicoth 46.11

6. Carson Harris Jackson 47.76

7. Blake Bender Jackson 47.89

8. Ethan Eakins McClain 48.21

Girls 800 Meter Run

1. Jailyn Williams Hillsboro 2:25.42

2. Simone Fleurima Chillicothe 2:31.53

3. Kaitlyn Jett McClain 2:32.39

4. Taylor Thoroman Hillsboro 2:34.21

5. Alana McKenzie Chillicothe 2:37.07

6. Sydney Fain Jackson 2:38.15

7. Ava Shull Miami Trace 2:38.96

8. Lauren Farrens Miami Trace 2:49.09

Boys 800 Meter Run

1. Nick Turner Hillsboro 2:03.60

2. Tate Davis Hillsboro 2:05.80

3. Sam Parker Chillicothe 2:08.38

4. Creed Davis McClain 2:09.66

5. Justin Sheets Jackson 2:12.10

6. Jose Baigen Jackson 2:12.44

7. Chris Beatty Chillicothe 2:12.56

8. Kooper Hicks Miami Trace 2:17.67

Girls 200 Meter Dash

1. Kiera Archer Chillicothe 26.48

2. Kaelin Pfeifer Miami Trace 26.70

3. Kierstyn Mitchell Washington 27.34

4. Savannah Knapp Chillicothe 27.89

5. Allie Mongold Washington 27.90

6. Ryan Butterbaugh McClain 28.17

7. Katie Cook McClain 28.72

8. Sydney Martin Miami Trace 49.77

Boys 200 Meter Dash

1. Mason Coffman Washington 22.73

2. Mamo Willison Chillicothe 22.96

3. Josh Hutchinson Jackson 23.35

4. Shawn Smith Chillicothe 23.39

5. Toby Mitchell Washington 23.61

6. Landen Cope Miami Trace 23.94

7. Michael Burns Hillsboro 24.40

8. TD Matesic McClain 24.54

Girls 3200 Meter Run

1. Katherine McCallum Chillicothe 12:34.97

2. Madison Hayes Washington 12:39.26

3. Ramsey Haines Hillsboro 12:53.00 13:07.93

4. Ella Strauch Chillicothe 13:14.52

5. Meghan Cory Miami Trace 13:47.96

6. Brooklyn Baldwin McClain 14:49.90

Boys 3200 Meter Run

1. Daniel Hurff Chillicothe 10:29.34

2. Matthew Gibson Jackson 10:37.00

3. Corbin Winkle Hillsboro 10:42.65

4. Ryan Blum Chillicothe 10:58.83

5. Chris Sowders Hillsboro 11:06.72

6. Avery Wightman Washington 11:15.38

7. Griffin Peters Jackson 11:17.98

8. Josh Lewis Miami Trace 12:13.27

Girls 4 x 400 Meter Relay

1. Washington ‘A’ 4:14.36

2. Hillsboro ‘A’ 4:16.68 (1) Jailyn Williams 2) Gracie Thoroman 3) Brooklynn Minton 4) Olivia Covault

3. Chillicothe ‘A’ 4:23.44

4. McClain ‘A’ 4:24.55 )1) Kaitlyn Jett 2) Anna Eikenberry 3) Luca Matesic 4) Becca Bergstrom

5. Jackson ‘A’ 4:24.78

6. Miami Trace ‘A’ 4:16.00 4:48.91

Boys 4 x 400 Meter Relay

1. Chillicothe ‘A’ 3:30.40

2. Hillsboro ‘A’ 3:37.73 (1) Nick Turner 2) Cameron Smart 3) Steven Kibler 4) Cooper Swope

3. Jackson ‘A’ 3:39.98

4. Miami Trace ‘A’ 3:41.98

5. Washington ‘A’ 3:42.82

6. McClain ‘A’ 4:04.87 (1) TD Matesic 2) Ethan Eakins 3) Creed Davis 4) Robbie Wise

Girls Long Jump

1. Aysha Haney Washington 16-06.50

2. Luca Matesic McClain 16-03.00

3. Savannah Knapp Chillicothe 16-00.50

4. Paige Huggins Chillicothe 15-06.00

5. Jade Winters Jackso 15-04.50

6. Gracie Thoroman Hillsboro 15-02.00

7. Sydney Carpenter Jackson 15-02.00

8. Gracie Shull Miami Trace 14-09.50

Boys High Jump

1. Steven Kibler Hillsboro 6-02.00

2. Shay Salyers Miami Trace 6-02.00

3. Paris Nelson Washington 6-02.00

4. Jack Wagoner Hillsboro 6-00.00

5. Mitchell Mapes Jackson 5-10.00

6. Will Dawes Miami Trace5-10.00

7. Andrew Young Washington 5-08.00

8. Carson Harris Jackson 5-08.00

Girls Discus Throw

1. Lily Barnes McClain 111-08

2. Brooke Wade Washington 95-00

3. Emily Turner Miami Trace 89-07

4. Sureya Lopez Miami Trace 89-04

5. Nyanna Hatfield Chillicothe 84-03

6. Leah Lovett McClain 83-08

7. Amani Cumberland Hillsboro 80-00

8. Sophie Metzler Jackson 79-08

Boys Pole Vault

1. Brice Perkins Miami Trace 12-00.00

2. Jackson Crago McClain 10-06.00

3. Austin Bledsoe Hillsboro 10-00.00

4. Aiden Johnson Miami Trace 10-00.00

5. Justin Legge McClain 9-06.00

5. Caleb Hirschler Chillicothe 9-00.00

7. Cooper Swope Hillsboro 9-00.00

8. Avery Wightman Washington 9-00.00

Boys Shot Put

1. Trent Evans Jackson 50-05.50

2. Ayden Clemons Hillsboro 46-11.00

3. Emerson Yates McClain 44-08.75

4. Ethan Strausbaugh Chillicothe0 43-03.00

5. Miguel Utrea Washington 43-01.00

6. Nate O’Bryan Jackson 42-08.75

7. Robbie Wise McClain 41-10.00

8. Reece Self Washington 38-10.00

Boys Long Jump

1. Jack Wagoner Hillsboro 20-00.00

2. Andrew Young Washington 19-11.00

3. Rocky Jones Washington0 19-02.00

4. Shay Salyers Miami Trace 18-07.00

5. Steven Kibler Hillsboro 18-06.50

6. Michael Hicks Chillicothe 18-06.00

7. Carson Harris Jackson 18-04.00

8. Cody Gibbs Miami Trac 17-03.00