Five named All-Ohio in football

Five Highland County football players were named this week to the 2023 All-Ohio Football teams by the Ohio Prep Sportswriters Association.

In Division III, Hillsboro senior running back Austin Barnett was named to the second team; and Hillsboro senior offensive lineman Gary Reno was named honorable mention.

In Division IV, McClain senior running back Andrew Potts, and McClain senior linebackers Kaden Penwell and Cade Sponcil were all named honorable mention.

The full Division III and IV teams are listed below:

2023 Division III

All-Ohio Football Team

First Team Offense

QB: Brayden Roggow, Tiffin Columbian, 6-4, 202, sr.; AJ McAninch, Columbus Bishop Watterson, 6-2, 195, sr.; Max Lyall, Dresden Tri-Valley, 6-3, 205, jr.; Julian Patti, Rocky River, 6-2, 190, sr.; Brendan Zurbrugg, Alliance, 6-4, 195, sr.; Tavien St. Clair, Bellefontaine, 6-4, 217, jr.; Alex Ritzie, Hamilton Badin, 6-2, 180, sr.

RB: Marquan Braswell, Toledo Central Catholic, 6-0, 205, sr.; Damien Brockington, Tiffin Columbian, 5-10, 174, sr.; Nadir Langston, Columbus Hamilton Township, 5-11, 175, sr.; Jayden Wallace, Dresden Tri-Valley, 5-10, 180, jr.; Sean Patrick, Chagrin Falls Kenston, 5-11, 190, sr.; Lamar “Bo” Jackson, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-0, 207, jr.; Cade Wolford, Jackson, 5-10, 190, sr.; Ziaire Stevens, Akron East, 5-11, 195, jr.: Christian Lynch, Youngstown Ursuline, 5-9, 180, sr.

WR/TE: Jaylen Watson, Toledo Central Catholic, 6-0, 180, sr.; Jovon McBride, Columbus Hamilton Township, 6-1, 160, so.; Ryan Ricketti, Rocky River, 5-10, 175, sr.; Beau Himmelheber, Alliance Marlington, 5-11, 175, sr.; Noah Willig, Norton, 6-2, 170, sr.; Isaiah Smith, Mount Orab Western Brown, 6-1, 165, sr.; JayJay Etheridge, Cincinnati Mount Healthy, 5-9, 165, sr.

OL: Marc Nave, Toledo Central Catholic, 6-4, 310, sr.; Jaden Ball, Bloom-Carroll, 6-5, 303, sr.; Simon Lorenz, Dover, 6-3 280, sr.; Sean Doyle, Chagrin Falls Kenston, 6-2, 295, sr.; Ben Midea, Medina Buckeye, 6-3, 290, sr.; Garrett Dillon Rine, New Philadelphia, 6-4, 260, sr.; Jackson Smith, Tipp City Tippecanoe, 6-4, 229, sr.; Maden Murlin, Celina, 6-1, 255, sr.

K: Rudy Kessinger, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 160, sr.

First Team Defense

DL: Mike Cannings, Toledo Central Catholic, 6-2, 280, sr.; Kaden Ware, Wapakoneta, 6-2, 190, sr.; Andrew Sims, London, 6-4, 245, sr.; Nic Xanders, New Concord John Glenn, 6-2, 230, sr.; Ty’Req Donlow, Youngstown Ursuline, 6-0, 222, sr.; Noah Robinson, Tallmadge, 6-3, 200, jr.; Malachi Cumberland, Wilmington, 6-3, 242, jr.

LB: Maurice Bradley II, Mansfield Senior, 6-4, 230, jr.; Dominic Purcell, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 190, sr.; Zach Rothrock, New Philadelphia, 6-2, 210, sr.; Alexander Ash, Chardon, 5-11, 176, jr.; Davon Badley, Painesville Harvey, 6-1, 200, sr.; Drew Wiley, Jackson, 5-10, 200, sr.; Danny Inglis, Canfield, 6-1, 195, sr.; Sam Mitchell, Vandalia Butler, 6-2, 205, sr.; Nate Ostendorf, Hamilton Badin, 5-11, 210, sr.

DB: Zach Jones, London, 6-1, 205, sr.; Dante Varrasso, Granville, 6-1, 180, sr.; Brodyn Bishop, Bloom-Carroll, 6-2, 178, sr.; Leo Colombi, Chardon, 6-3, 214, sr.; Carson Cheek, Hamilton Badin, 5-10, 175, sr.; Michael Smith lll, Trotwood-Madison; 5-11, 170, sr.; Allen Mabson, Vandalia Butler, 6-0, 165, jr.

P: Dom Trivisonno, Aurora, 6-0, 180, sr.

Second Team Offense

QB: Bodpegn Miller, Ontario, 6-4, 180, jr.; Josh Woods, Columbus Hamilton Township, 6-2, 190, sr.; Beckett Long, Granville, 6-0, 145, jr.; Timothy Carpenter lll, Trotwood-Madison, 6-4, 200, sr.; Jahmeir Spain, Cincinnati Mount Healthy, 6-4, 190, jr.

RB: Braylon Gabes, Celina, 6-1, 185, sr.; Jace Knous, Wapakoneta, 5-11, 210, sr.; JJ Barton, Dover, 6-0, 190, sr.; Tyrell Russell, Columbus Beechcroft, 6-0, 165, jr.; Dylan Armentrout, Bloom-Carroll, 5-9, 185, sr.; Rod Love, Parma Padua Franciscan, 5-9, 180, jr.; Austin Barrett, Hillsboro, 5-11, 194, sr.; Enzo Catania, Aurora, 6-3, 215, sr.; Luke Dobbins, Norton, 6-1, 200, sr.

WR/TE: Khalil Samuel, Columbus Beechcroft, 5-10, 155, jr.; Jamie Wright, Bexley, 6-1, 170, sr.; Andrew Baggott, Chardon, 6-5, 270, so.; Garrett Guess, Washington Court House Miami Trace, 6-4, 218, sr.; DC Ferrell, Youngstown Ursuline, 5-9, 156, jr.; Joshua Carter, Franklin, 6-0, 165, sr.; Riley Neer, Bellefontaine, 6-1 175, sr.

OL: Connor Fulton, London, 6-0, 230, sr.; Bryson Harr, Columbus Hamilton Township, 6-5, 250, sr.; Logan Bryant, Chardon, 6-0, 255, jr.; Max Robarge, Chagrin Falls Kenston, 6-0, 220, sr.; Phil Bowser, Youngstown Ursuline, 6-5, 260, jr.; Rocco Courtad, Aurora, 6-1, 275, sr.; Drew Vocke, Hamilton Badin, 6-2, 240, sr.; Jake Allen, Jackson, 6-3, 280, so.

K: Kyle Beach, Wapakoneta, 5-8, 145, sr.; Riley Ferrin, Bellbrook, 5-11, 170, jr.

Second Team Defense

DL: Javion Jones-Cunningham, Columbus South, 6-1, 225, so.; Austin Leszynski, Chardon, 6-3, 211, sr.; Brody Lennon, Gates Mills Gilmour Academy, 6-4, 215, jr.; Josh Grambo, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-3, 225, sr.; Elijah Carter, Youngstown Chaney, 6-1, 215, sr.; Haiden Manns, Bellefontaine, 6-3, 245, sr.; Alex Florea, Bellbrook, 6-0, 315, sr.

LB: Joey Robinson, Defiance, 5-8, 165, jr.; Zander Johnson, Sandusky, 6-2, 200, sr.; Braxton Rundio, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 205, sr.; Kyle Kirby, Granville, 6-1, 205, soph.; Cameron Barnhouse, New Concord John Glenn, 5-11, 180, sr.; Jaiden Boltz, New Philadelphia, 6-0, 200 sr.; Devin Shaw-Mason, Parma Padua Franciscan, 5-11, 190, jr.; Jacob Umina, Bellbrook, 5-11, 190, sr.; Cael Liette, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 195, sr.

DB: Andrew Glaub, New Concord John Glenn, 5-8, 155, jr.; Conner Williams, Parma Padua Franciscan, 5-10, 160, jr.; Andrew Bruce, Chardon, 5-11, 185, sr.; Jai’mier Scott, Cincinnati Mount Healthy, 6-0, 182, jr.; Mikey Brown Jr., Wilmington, 5-8, 160, sr.

P: Duke Brennan, Hunting Valley University School, 6-4, 165, sr.

Third Team Offense

QB: Ethan Thanthanavong, Bloom-Carroll, 6-0, 190, jr.; Jackson Frey, Bexley, 6-2, 190, sr.; Keaton Fausel, New Philadelphia, 6-0, 175, jr.; Jack Ericson, Youngstown Ursuline, 6-1, 185, sr.

RB: Luke Smith, Geneva, 6-1, 180, sr.; Shahn Alston, Painesville Harvey, 5-10, 205, so.; Amani Powell, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-6, 155, sr.; Nick DiSalvo, Rocky River, 5-9, 185, sr.; Scottie Eaton, Canfield, 6-1, 175, sr.; Troy McCann, Medina Buckeye, 5-9, 200, jr.; Aiden Lowerey, Dayton Chaminade Julienne, 5-8, 165, jr.; Nydrell Wright, Dayton Chaminade-Julienne, 5-7, 210, jr.

WR/TE: Amarr Davis, Mansfield Senior, 6-0, 175, sr.; Jake Uhlenhake, Columbus Bishop Watterson, 6-2, 185, jr.; Tymir Cardona, Chagrin Falls Kenston, 5-8, 170, jr.; Brian Kortovich, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-4, 192, jr.; K’Vaughn Davis, Alliance, 6-3, 210, sr.; Evan Liette, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 164, sr.; Armani Rodgers, Trotwood-Madison, 5-10, 170, so.

OL: Caden Allman, Defiance, 5-9, 195, sr.; Brayden Robinson, Ontario, 6-1, 240, sr.; Ahmaan Thomas, Mansfield Senior, 6-4, 290, sr.; Braden Ditello, London, 6-0, 220, sr.; Jackson Pelzer, Granville, 5-11, 255, jr.; Brandon Johnson, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-3, 300, sr.; Jason Thrower, Geneva, 5-10, 265, sr.; Santino Cocca, Canfield, 6-0, 230, sr.

K: Trey Booker, Ontario, 6-0, 185, sr.; Bode McCullough, Dresden Tri-Valley, 6-0, 155, jr.

Third Team Defense

DL: Blake Hershey, Clyde, 6-0, 218, sr.; Dalton Chilcoat, Celina, 6-2, 250, sr.; Symirr Phillips, Mansfield Senior, 6-1, 240, jr.; Grason Bias, Ontario, 6-3, 225, sr.; Aedan Nicol, Lexington, 6-2, 260, sr.; Ra’shaun Hill, Columbus Beechcroft, 6-5, 255, sr.; Trent Delventhal, Rocky River, 6-1, 195, sr.

LB: Chase Studer, Ontario, 5-10, 190, sr.; Tristan Britch, Bloom-Carroll, 5-11, 195, sr.; Ashton Kolenic, Chagrin Falls Kenston, 6-1, 195, sr.; Bryce Peet, Geneva, 5-10, 195, so.; Joey Kopec, Cuyahoga Valley Christian Academy, 6-2, 195, so.; CJ Frasco, Youngstown Ursuline, 5-11, 185, sr.; Antonio Rosser, Akron East, 6-0, 215, sr.; Dohnavan Collins, Vandalia Butler 6-1, 220, sr.; Raishawn Cotton, Cincinnati Mount Healthy, 5-10, 205, jr.

DB: Quinton Frankhouse, Ontario, 6-0, 175, sr.; Issac Blickensderfer, Dover, 6-4, 185, jr.; Dante Landers, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-10, 160, sr.; Josh Mommers, Rocky River, 5-9, 185, jr.; Buddy Willig, Norton, 6-1, 170, so.; Dylan Crasi, Aurora, 5-11, 160, sr.; Austin Flohre, Vandalia Butler, 6-0, 185, sr.

P: Quinten Debolt, Mansfield Senior, 5-10, 160, sr.; Sean Baumberger, Dover, 6-0, 180, sr.

Honorable Mention

QB: Brady Sutton, Mount Orab Western Brown, 5-10, 185, jr.; Caleb Moyer, Wapakoneta, 6-2, 185, so.; Brez Zipfel, Defiance, 6-2, 180, jr.; Duke Reese, Mansfield Senior, 6-4, 205, sr.; Bodhi Wolford, Jackson, 6-2, 195, so.; Trey Robinette, Washington Court House Miami Trace, 6-3, 175, jr.; Jack Judkins, Dover, 5-8, 180, so.

RB: Jordan Johnson, Gates Mills Hawken, 5-9, 165, jr.; Zane Wittekind, Marietta, 5-11, 180, sr.; Nolan Johnson, Jackson, 6-2, 205, jr.; Asher LeBeau, Washington Court House Miami Trace, 5-11, 170, sr.; Alex Pero, Athens, 5-8, 180, jr.; Etnie Richardson, New Philadelphia, 5-6, 165, sr.; Lincoln Gilcher, New Concord John Glenn, 5-8, 180, jr.

WR/TE: Matt Hall, Delaware Buckeye Valley, 5-10, 165, sr.; Daryl Barnett, Toledo Scott, 6-2, 189, sr.; Jack Koerper, Tiffin Columbian, 5-11, 170, sr.; Bryce Roggow, Tiffin Columbian, 6-4, 188, sr.; Brayden Fogle, Lexington, 6-4, 215, so.; Ashton Sensibaugh, Dresden Tri-Valley, 6-0, 170, sr.; Keaton Hahn, Dresden Tri-Valley, 6-3, 160, jr.; Justice Hughes, Dover, 6-1, 175, so.

OL: Christian Taylor, Columbus South, 6-2, 254, sr.; Nate Kreuz, Columbus Bishop Watterson, 6-3, 260, sr.; Ian Rutherford, Granville, 6-3, 270, sr.; Charlie Olds, Bellbrook, 6-4, 260, sr.; William Robertson, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 240, sr.; Sean Wentling, Vandalia Butler, 6-0, 275, sr.; Elijah Williams, Toledo Central Catholic, 6-3, 280, sr.; Ethan Reynolds, Tiffin Columbian, 6-2, 267, jr.; Donte’ Waddington-Jones, Sandusky, 6-3, 280, jr.; Matt Sheets, Lexington, 6-6, 250, sr.; Ryan Price, Wapakoneta, 6-3, 220, sr. Kendric Bankston, Toledo Central Catholic, 5-11, 260, sr.; Tyrell Green, Toledo Central Catholic, 6-5, 325, sr.; Gary Reno, Hillsboro, 5-10, 200, Sr.; Timmy Shores, Lodi Cloverleaf, 6-3, 285, sr.; Ameer Yasin, Tallmadge, 6-6, 285, jr.; Matt Jones, Dover, 6-3, 210, sr.; Hudson Osborn, New Philadelphia, 5-11, 255, sr.; Canon Mercer, Zanesville, 6-1, 265, jr.; Clay Mathers, New Concord John Glenn, 6-1, 260, jr.; Gavin Spiker, Dresden Tri-Valley, 6-4, 260, jr.

K: Treyton McKee, Bloom-Carroll, 5-11, 157, jr.; Grady Kucharson, Chagrin Falls Kenston, 5-10, 165, so.; Ethan Crabtree, Jackson, 6-2, 180, sr.; Brayden Bonnett, Medina Buckeye, 5-11, 156, so.; Will Nicolozakes, New Concord John Glenn, 5-9, 145, jr.

DL: CJ Youell, Columbus Bishop Watterson, 6-1, 190, jr.; Jeremiah Nash, Trotwood-Madison, 6-2, 310, fr.; Zyon Woods, Dayton Chaminade Julienne, 6-2, 181, sr.; Ronald Collins, Toledo Central Catholic, 5-10, 250, sr.; Lucas Manderbach, Aurora, 6-3, 225, jr.; Keith Kendrick, Akron East, 6-0, 295, sr.; Alex Altier, New Concord John Glenn, 6-1, 265, so.; Boston Crowell, New Philadelphia, 6-5, 265, jr.; Chris Gargasz, Dresden Tri-Valley, 6-2, 230, jr.

LB: Cooper Phillips, Granville, 6-0, 210, jr.; Luke Mangini, Gates Mills Hawken, 6-0, 210, sr.; Noah Mangold, Dayton Archbishop Carroll, 5-10, 190, sr.; Davonte Wright-Ward, Toledo Central Catholic, 6-1, 225, sr.; Tucker Ackley, Celina, 5-8, 180, sr.; Joey Truesdale, Wapakoneta, 6-0, 220, sr.; Brady Wharton, Athens, 5-10, 185, jr..; Jacob Ford, Norton, 6-2, 230, sr.; Bronson Bendle, New Concord John Glenn, 5-10, 190, sr.; Myles Tyson, New Philadelphia, 6-0, 185, so.

DB: Elliott Bauer, Columbus Bishop Watterson, 5-11, 175, sr.; Grant Jolly, Wapakoneta, 6-0, 165, jr.; Marvon Greenlee, Toledo Central Catholic, 5-9, 160, sr.; Garret Rodenberger, Defiance, 6-4, 190, sr.; Jayden Barnes, Toledo Central Catholic, 6-1, 180, sr.; Caleb Gabes, Celina, 6-1, 175, sr.; Ricky Levak, Cuyahoga Valley Christian Academy, 5-11, 175, sr.; Constantine Detorakis, Tallmadge, 5-8, 155, sr.; Terrell Wharton Jr., Akron East, 6-1, 170, so.; Junior Smith, Marietta, 6-0, 175, sr.; Daylen Clark, Dover, 5-9, 170, jr.; Carson Long, New Philadelphia, 5-10, 170, jr.

P: Noah Thomas, Columbus Bishop Watterson, 5-10, 165, sr.; Jonathan Custis, Wilmington, 6-1, 170, sr.

2023 Division IV

All-Ohio Football Team

First Team Offense

QB: Logan Lesch, Sandusky Perkins, 6-1, 195, sr.; Brayden DeVito, Shelby, 5-11, 165, so.; Morgan Smith, Millersburg West Holmes, 6-1, 180, jr.; Frankie Trinetti, Mentor Lake Catholic, 6-3, 185, jr.; Newton Hoops, Chillicothe Unioto, 6-1, 210, sr.; Poochie Snyder, Canton South, 6-0, 180, sr.; Beau Alazaus, Beloit West Branch, 6-6, 205, sr.: Armoud Seals, Cincinnati Taft, 6-0, 195, sr.

RB: Kentrell Rinehart, Columbus Bishop Ready, 6-1, 205, jr.; Cameron Jewell, Plain City Jonathan Alder, 6-0, 195, sr.; Dino Burk, St. Clairsville, 5-10, 170, jr.; D’Shawntae Jones, Cleveland Glenville, 5-10, 235, sr.; Antuan Gardner, Niles McKinley, 5-11, 195, sr.; Conner Satterfield, Canal Fulton Northwest, 6-2, 215, sr.; TJ Meeks, Springfield Shawnee, sr., 5-9, 180, sr.

WR/TE: Tyson Rodriguez, Wauseon, 5-11, 170, sr.; Isaac Hill, Steubenville, 6-3, 212, sr.; Kyle Maltarich, Millersburg West Holmes, 6-3, 180, sr.; Ace Peterlin, Mentor Lake Catholic, 5-10, 155, jr.; Damarion Witten, Cleveland Glenville, 6-4, 220, sr.; Preston Hopperton, Streetsboro, 5-10, 185, sr.; Tavon Castle, Canton South, 6-1, 180, sr.; Reno Roehm, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-8, 235, sr.; Aiden Bradshaw, Urbana, 6-4, 185, sr.

OL: Haiden Bollini, Sandusky Perkins, 6-1, 215, jr.; Holden Hunter, Galion, 6-3, 320, sr.; Andrew Heisler, Plain City Jonathan Alder, 6-4, 315, sr.; Fred Johnson Jr., Cleveland Glenville, 6-5, 300, sr.; Cole Davis, Thornville Sheridan, 6-1, 245, sr.; Breydon Webb, Urbana, 6-4, 275, sr.; Jake Noga, Kettering Alter, 6-0, 281, sr.; Jess Hauer, Cincinnati Wyoming, 6-3, 260, jr.; Dirk Konrad, Reading, 5-11, 250, sr.

K: Jon Hewitt, Eaton, 6-3, 174, soph.

First Team Defense

DL: Linkon Tyrrell, Galion, 6-3, 195, sr.; Donovan Davis, Columbus Bishop Hartley, 6-1, 275, sr.; Jameil Hamm, Cleveland Glenville, 6-4, 235, jr.; Kareem Jennings, Cleveland Glenville, 6-3, 250, sr.; Drayden Pavey, Cincinnati Taft, 6-3, 290, jr.; Deuce Wiley, Cincinnati Wyoming, 6-2, 220, sr.

LB: Denim Cook, Columbus Bishop Hartley, 6-4, 230, jr.; Lynn Cline, Millersburg West Holmes, 5-11, 175, so.; Luke Joy, Mentor Lake Catholic, 5-10, 180, jr.; Cole Hines, Gallia Academy, 5-8, 180, sr.; Devin Braham, Struthers, 5-10, 185, jr.; Henry Reifschneider, Kettering Alter, 6-1, 210, sr.; Quaid Hauer, Cincinnati Wyoming, 6-2, 220, sr.

DB: Trey Rubinstein, Napoleon, 6-3, 185, jr.; Dawayne Galloway, Columbus Marion-Franklin, 6-1, 175, jr.; Brody Saccoccia, Steubenville, 5-10, 165, jr.; Bryce West, Cleveland Glenville, 6-0, 195, sr.; Timmy Phillips, Elyria Catholic, 6-1, 190, sr.; Tayshawn Banks, Cincinnati Taft, 6-1, 170, sr.; Jay’Quan Bostic, Cincinnati Taft, 6-3, 180, sr.; Michael Russ, Kettering Alter, 6-1, 195, sr.

P: Landon Campbell, Galion, 6-1, 210, sr.

Second Team Offense

QB: Chase Ebert, Caledonia River Valley, 6-1, 195, jr.; Austin Cline, East Liverpool Beaver Local, 6-3, 215, sr.; Logan Niceswanger, McConnelsville Morgan, 6-0, 195, sr.; Tony Hall, Ashtabula Edgewood, 5-11, 190, sr.; Aaron Walters, Circleville Logan Elm, 6-0, 185, jr.; Caden Sheridan, Thornville Sheridan, 5-11, 200, sr.

RB: Taizuan Burns, Columbus East, 6-0, 165, jr.; Robert Lathon, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 210, so.; Grady Kinsey, Gnadenhutten Indian Valley, 5-9, 185, so.; Cole Fulton, Poland Seminary, 6-1, 205, sr.; Anthony Carter, Struthers, 6-0, 189, sr.; Boston Mulinix, Beloit West Branch, 5-8, 190, jr.; Logan Chesser, Clarksville Clinton-Massie, 6-0, 175, jr.

WR/TE: Braylon Collier, Sandusky Perkins, 6-2, 170, jr.; Issaiah Ramsey, Shelby, 6-3, 180, sr.; Kole Searl, McConnelsville Morgan, 6-2, 185, sr.; Jacob Ernst, Ashtabula Edgewood, 6-3, 165, sr.; Cross Nimmo, Mentor Lake Catholic, 6-6, 215, jr.; A.J. Winders, Thornville Sheridan, 6-1, 175, sr.; Hunter Shamblin, Gallia Academy, 5-11, 175, sr.; Joey Jackson, Beloit West Branch, 5-10, 160, jr.; Aaron McFarland, Cleves Taylor, 5-10, 165, so.

OL: Camden Rothe, St. Marys Memorial, 5-11, 190, jr.; Tylar Mix, Columbus Bishop Ready, 6-4, 330, sr.; Morgan Eastep, Millersburg West Holmes, 6-3, 260, jr.; Nathan Zappitelli, Mentor Lake Catholic, 6-4, 255, so.; Matthew Gary, Cleveland Glenville, 6-3, 305, sr.; Jordan Perkins, Chillicothe Unioto, 6-5, 230, sr.; Aiden Geer, Canton South, 5-8, 215, sr.; Chris Macioce, Niles McKinley, 6-4, 220, jr.; Elijah Groh, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 220, sr.

K: Jacob Wheeler, Newark Licking Valley, 6-1, 165, sr.

Second Team Defense

DL: Elijah Williams-Dixon, Millersburg West Holmes, 6-4, 220, jr.; Tyler Pugh, Canton South, 6-0, 175, sr.; Demetrice Coates, Akron Buchtel, 6-1, 220, jr.; Ben Nash, Reading, 6-5, 235, sr.; Darian Dixon, Springfield Shawnee, 6-3, 240, sr.; Thomus Morgan, Springfield Shawnee, 6-1 210, sr.

LB: Austin Kovar, Wauseon, 6-1, 205, sr.; Tyson Waddle, Caledonia River Valley, 5-10, 200, jr.; Graydon Rollins, Elyria Catholic, 6-1, 210, sr.; Seth Enos, Ashtabula Edgewood, 5-10, 190, sr.; Devon Rader, Eaton, 6-0, 227, sr.; Dai’Vontay Young, Dayton Dunbar, 6-0, 195, sr.; Ty Clutter, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 170, jr.; Aaron Dowdell Jr., Cincinnati Taft, 6-0, 205, jr.

DB: Dennis Clark, Youngstown Cardinal Mooney, 6-1, 180, so.; Kolton Thomas, Gnadenhutten Indian Valley, 6-1, 180, sr.; Micquan Gravely, Cleveland Glenville, 5-11, 175, sr.; Logan Urban, Oberlin Firelands, 6-1, 175, sr.; Jason Dukes, Struthers, 5-11, 185, jr.; Jackson Gula, Streetsboro, 6-2, 180, jr.; Miles Theetge, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 185, sr.

P: Alex Grace, Cincinnati Indian Hill, 6-4, 190, sr.

Third Team Offense

QB: Hayden Rodgers, Newark Licking Valley, 6-1, 185, sr.; Terry Black, Columbus Marion-Franklin, 6-2, 185, sr.; Parker Shonborn, Vinton County, 6-0, 180, sr.; Isaiah Petty, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-2, 195, sr.; Braden BoBo, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-9, 160, jr.

RB: Gabe Ivy, Galion, 5-9, 150, sr.; Tito Glass, Columbus Marion-Franklin, 6-3, 230, sr.; Kaynen Lindsay, Johnstown Monroe, 5-10, 165, sr.; Josh Styles, Mentor Lake Catholic, 5-10, 185, sr.; Ja’Marrion Banks, Warrensville Heights, 5-10, 190, jr.; Landon Thompson, Circleville Logan Elm, 5-10, 180, sr.; Jase Hurd, Waverly, 5-8, 185, sr.; Drexal McAmis, Mogadore Field, 6-4, 230, jr.; Devlan Daniel, Cincinnati Indian Hill, 6-0, 180, fr.

WR/TE: Keyan Shidone, Caledonia River Valley, 5-9, 160, sr.; Ryan Perry, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 185, sr.; Devin Ogle, Cambridge, 6-2, 195, sr.; Stephen Sims, Girard, 5-10, 170, jr.; Brayden Deem, Eaton, 5-11, 153, sr,; JaDynn Martin, Dayton Northridge, 6-4, 195, jr.; Max Mehlman, Batavia, 6-0, 180, jr.; Carson Young, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 166, sr.

OL: Eli Schwemley, Shelby, 5-10, 225, sr.; Keegan Jacks, Hebron Lakewood, 6-1, 280, sr.; Jake Beatty, Columbus Bishop Hartley, 6-4, 260, so.; Perry Patrone, St. Clairsville, 5-10, 220, sr.; Javin Harper, Steubenville, 6-0, 285, sr.; Noah Angle, Oberlin Firelands, 6-3, 225, jr.; Jackson Smith, Elyria Catholic, 6-2, 260, sr.; Arthur Scott III, Streetsboro, 6-2, 280, so.; Robert Hayes, Cincinnati Indian Hill, 6-5, 280, jr.

K: Harley Forkins, Mentor Lake Catholic, 5-10, 158, jr.

Third Team Defense

DL: Reagan Kaufman, Sandusky Perkins, 6-0, 190, jr.; Drew Wright, Duncan Falls Philo, 6-3, 215, sr.; Peyton Gorby, Steubenville, 6-1, 255, sr.; Trent Merrill, Elyria Catholic, 6-1, 210, so.; Chris Vanjo, Mentor Lake Catholic, 5-11, 225, sr.; Nick Bowser, Hubbard, 6-0, 285, sr.

LB: Carson Frankhouse, Galion, 5-10, 190, sr.; Ty Moore, Plain City Jonathan Alder, 6-3, 215, sr.; Luke Conaway, Newark Licking Valley, 6-0, 170, jr.; Brennan Stout, St. Clairsville, 5-10, 235, sr.; Deshair Caldwell, Warrensville Heights, 6-2, 180, sr.; Landen Karovic, Canton South, 5-11, 195, jr.; D’Onte Williams, Niles McKinley, 5-9, 178, jr.; Danny Nittoli, Poland Seminary, 6-1, 195, sr.

DB: Weston Sturzinger, Sandusky Perkins, 6-2, 175, jr.; Johann Boeckl, Plain City Jonathan Alder, 6-0, 185, sr.; Hunter Braat, Ashtabula Edgewood, 5-10, 150, sr.; Brady Engle, Elyria Catholic, 6-0, 170, jr.; Zyaire Lewis, Akron Buchtel, 5-7, 165, sr.; Heath Jones, Springfield Kenton Ridge, 6-0, 175, sr.; Isaac White, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 171, sr.

P: Wesley Armstead, Zanesville Maysville, 5-10, 170, sr.

Honorable Mention

QB: Kaden Holman, Upper Sandusky, 6-3, 195, sr.; Will Donahoe, Urbana, 6-0, 185, sr.; Aydan Manning, Steubenville, 6-1, 165, sr.; Talon Preston, Duncan Falls Philo, 6-0, 170, jr.; Jacob Sealey, Vincent Warren, 5-10, 178, jr.

RB: Isaac Bunts, Sandusky Perkins, 5-9, 195, jr.; Sam Herold, Bryan, 5-11, 230, sr.; Zion McGee, Wintersville Indian Creek, 5-10, 190, jr.; Savier Faulks, Steubenville, 5-9, 175, sr.; Hudson Shamblin, Gallia Academy, 6-0, 185, sr.; Garrett Brown, Vinton County, 6-1, 215, sr.; Owen Ruff, Lancaster Fairfield Union, 6-1, 205, jr.; Andrew Potts, Greenfield McClain, 6-1, 220, sr.; Rocky Jones, Washington Court House, 5-8, 150, jr.

WR/TE: Brock Severs, East Liverpool Beaver Local, 6-0, 185, jr.; Cole Thoburn, St. Clairsville, 5-9, 150, sr.; Logan Zollars, Millersburg West Holmes, 6-0, 175, jr.; Camden Redd, Circleville Logan Elm, 6-5, 235, sr.; Tanner Pepper, Vincent Warren, 6-0, 182, so.; Kenyon Franklin, Gallipolis Gallia Academy, 6-1, 200, sr.; Blake Hoops, Chillicothe Unioto, 6-1, 200, jr.; Kody Swords, Waverly, 6-1, 175, jr.; Caden Cutright, Chillicothe Unioto, 5-10, 160, jr.; Mason Coffman, Washington Court House, 5-10, 175, sr.

OL: Jude Kusan, Columbus Bishop Ready, 6-2, 280, sr.; Matthew Lehman, Newark Licking Valley, 6-3, 270, sr.; Ben Rader, Johnstown-Monroe, 6-2, 300, jr.; Mathew Swisher, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 225, sr.; Luke Hardy, Napoleon, 6-0, 265, sr.; Griffin Fogle, St. Clairsville, 6-4, 275, sr.; JR Adams, St. Clairsville, 6-4, 290, sr.; Ben Burgey, Steubenville, 6-1, 265, jr.; Steven Davis, Gallipolis Gallia Academy, 6-0, 190, sr.; Colton Eplin, Circleville Logan Elm, 6-1, 210, sr.; Ashton Allman, Vinton County, 6-2, 275, sr.; Gunnar George, Lancaster Fairfield Union, 6-2, 225, sr.; Nate Welsh, Waverly, 6-3, 240, sr.; Dean Baker, Ravenna, 6-0, 245, sr.; Chris Macioce, Niles McKinley, 6-4, 220, jr.; Caleb Sakara, Struthers, 5-9, 230, sr.

K: Noah Normington-Slay, Sandusky Perkins, 6-5, 195, sr.; Alex Pringle, Millersburg West Holmes, 6-0, 190, jr.; Lucas Hanes, Chillicothe Unioto, 6-0, 180, sr.; Garrett Tiller, Streetsboro, 5-9, 170, sr.

DL: Alex Boggs, Plain City Jonathan Alder, 6-2, 220, sr.; Anthony Kroninger, Plain City Jonathan Alder, 6-2, 195, jr.; Anthony Shields, Columbus East, 6-4, 212, sr.; Bo Tobin, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 203, jr.; Henry Eggers, Napoleon, 6-1, 205, sr.; Logan Compton, St. Marys Memorial, 6-0, 235, sr.; Jaxon Burcher, Gnadenhutten Indian Valley, 6-1, 200, jr.; Santonio Brown, Steubenville, 6-3, 230, sr.; D’Shawn Kirby, East Liverpool, 6-4, 245, jr.; Will Nienhius, Mogadore Field, 6-4, 265, sr.; Will Desmond, Youngstown Mooney, 6-2, 210, sr.

LB: Conlon Dent, Columbus Bishop Ready, 6-0, 189, jr.; Treyton Mercer, Caledonia River Valley, 6-0, 200, sr.; Jay Zang, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 210, so.; Mike Young, Sandusky Perkins, 6-2, 190, jr.; Eli Riggs, Cincinnati Indian Hill, 6-3, 225, sr.; Brady Bumgardner, Springfield Shawnee, 6-3, 240, sr.; Quake Beatty, Gnadenhutten Indian Valley, 5-8, 150, sr.; Logan Wilhite, Zanesville Maysville, 5-10, 170, jr.; Kane Curran, East Liverpool Beaver Local, 5-10, 195, jr.; Trent Davis, East Liverpool, 6-0, 210, jr.; Justin Vergona, Wintersville Indian Creek, 5-8, 190, jr.; Elijah Mullins, Steubenville, 5-10, 175, sr.; Sabron Felton, Steubenville, 5-8, 145, sr.; Gus Warner, Millersburg West Holmes, 5-11, 190, sr.; Bryce Perkins, Circleville Logan Elm, 5-9, 180, jr.; Owen Hire, Vinton County, 6-2, 220, sr.; Kaden Penwell, Greenfield McClain, 6-0, 180, sr.; Cade Sponcil, Greenfield McClain, 6-0, 215, sr.; Quinton Hurd, Waverly, 6-3, 205, sr.; Shawn Griffey, Thornville Sheridan, 6-3, 220, jr.; Nick Love, Beloit West Branch, 5-10, 190, sr.; Elijah Williams, Akron Buchtel, 6-0, 185, sr.

DB: Marsean Bowles, Columbus East, 5-7, 130, jr.; Fidelis Imojah, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 185, jr.; Isaiah Mitchell, Hebron Lakewood, 5-10, 170, sr.; Joey Wooten, Columbus Bishop Hartley, 6-0, 200, sr.; Lance Miller, Fostoria, 5-10, 185, so.; Seth Henning, Duncan Falls Philo, 5-8, 145, sr.; Mat Harper, Zanesville Maysville, 6-0, 170, jr.; Hunter Clark, Lancaster Fairfield Union, 5-11, 170, jr.; Justin Munyan, Thornville Sheridan, 6-1, 195, sr.; P: Ashton Crace, Chillicothe Unioto, 6-0, 170, sr.; Gavin Coffman, Washington Court House, 5-9, 145, jr.; J.P. Spray, Elyria Catholic, 5-11, 180, sr.; Jas Stefancin, Poland Seminary, 5-11, 165, jr.