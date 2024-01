Current FAC Standings

The current Frontier Athletic Conference standings for the 2023-24 winter sports season:

Girls Basketball

Through Jan. 8

Jackson 5-0, 9-2

McClain 3-2, 6-5

Washington 3-2, 7-6

Hillsboro 2-3, 5-7

Miami Trace 1-4, 4-8

Chillicothe 1-4, 1-8

Boys Basketball

Through Jan. 6

Miami Trace 5-0, 9-3

Washington 3-1, 8-2

Hillsboro — 3-1, 6-3

Jackson — 2-3, 8-4

Chillicothe — 1-4, 5-6

McClain — 0-5, 2-9

Girls Bowling

Through Jan. 8

Hillsboro — 7-1, 9-1

Miami Trace 2-1, 2-1

Washington 2-2, 2-2

McClain 2-3, 4-4

Chillicothe 1-2, 1-2

Jackson — 1-6, 6-7

Boys Bowling

Through Jan. 8

Hillsboro — 8-0, 10-0

Washington 3-1, 3-1

Chillicothe 3-2, 3-2

Miami Trace 2-3, 2-3

Jackson 1-6, 7-6

McClain 0-5, 0-8

Girls Wrestling

Through Jan. 4

Washington 3-0, 3-0

McClain 1-1, 1-1

Jackson 0-1, 0-1

Hillsboro 0-1, 0-1

Boys Wrestling

Through Jan. 4

Miami Trace 3-0, 3-0

Washington 2-1, 2-1

Jackson 2-1, 2-1

McClain 1-2, 1-2

Hillsboro 1-2, 1-2

Chillicothe 0-3, 0-3