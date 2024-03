Lynchburg-Clay M.S. honor roll

The following are the Lynchburg-Clay Middle School Honor Rolls for the third grading period of the 2023-24 school year.

All A’s

6th Grade

Joshua Balon

Ovie Blankenship

Camaren Campbell

Emma-Lynne Cluff

Paisley Donley

Connor Faust

Colton Grabill

Jocelynn Hawkins

Kiley Hively

Hunter Luker

Becca McLaughlin

Johnathan Michael

Myah Pitts

Anderson Reno

Jeremiah Shelton

Alex Shields

Colton Short

Annabelle Thompson

Sophia Warne

Lacey Warner

Carter Warnock

Collin West

Lillian West

Korbin Williams

7th Grade

Mahalia Baker

Mason Brault

Lillian Curry

Owen Faust

Kinsey Fulks

Gabrielle Grabill

Bailey Henderson

Aubrey Hertlein

Brayden Hill

Hailey Hively

Camryn Hubbard

Nora Jenkins

Brody Lykins

Riley Markey

Brystal McClain

Shaylyn Mozingo

Riley Patrick

Connor Runyan

Abram Turner

8th Grade

Linkin Barnett

Kristian Beachy

Milli Bennett

Luke Davis

Carter Faust

Tavion Huguely

Lily Layne

Abigail Meinor

Aubrey Roberts

Tanner Roberts

Quin Wells

All A’s and B’s

6th Grade

Brantley Blanton

Dennis Broyles

Logan Carter

Jordan Coleman

Nehemiah Cooper

Josie Cordrey

Iris Crosby

Lillian Dehart

Jenna Doughman

Liam Eldridge

Kari Ferguson

Kaden Hurley

Silas Kimmel

Easton Landess-Williford

Annabelle McCollum

Damon McPherson

Riley McPherson

Anne Meister

Lilly Moore

Bailey Patton

Summer Pettit

Rose Powih

Jillian Roberts

Rylan Shaffer

Callie Watson

Conner Willey

Titus Williams

Gabriel Wright

7th Grade

Everleigh Barry

Riley Cloud

Jared Cordrey

Austin Doll

Noah Elliott

Carson Fenner

Allen Gibson

Kyle Hitchcock

Sheridan Howland

Noah Johnson

Tommy Myers

Riley Nester

Jayden Pettit

Hailey Phelps

Kiersten Ribby

Landen Saylor

Ryan Scheerschmidt

Carlee Schoultheis

Luke Thompson

Kylee Tong

Collin Valdez

Jocelyn Vance

Hayden West

Logan West

Jasmine Woods

Jeffrey Yankey

8th Grade

Owen Barnett

Autumn Blankenship

Bella Burns

Austen Campbell

Ali Chapman

Raymond Diskete

Ciri Edwards

Mariah Fawley

Lily Ferguson

Lizzie Hall

Peyton Hertenstein

Jada Johnson

Haylee Lansing

Carter Layne

Allison Lytle

Taylor McCollum

Maddie Pierce

Bre Rosselott

Foster Walters

Brayden Warne

Mason Warnock

Jackson West

Submitted by Tiffany Faust, Lynchburg-Clay Middle School secretary.